Vílchez sobre el Apra: “Evidentemente se va a una pérdida de inscripción”

El Partido Aprista Peruano, conocido también como Apra, perderá su inscripción como organización política peruana luego de 96 años de creación . La agrupación es una de las más representativas de la política peruana en el siglo XX.

Este estado, confirmado por su hasta ahora candidata presidencial Nidia Vílchez, se debe a que no participarán de las elecciones generales del 11 de abril de 2021, un requisito indispensable para que continúe en vigencia.

La dirigencia del partido decidió en la noche de este viernes retirar la fórmula presidencial y las tres listas de postulantes al Congreso que habían logrado inscribir al sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tenían planificado registrar 27 en total.

“Hoy, la Comisión Política ha tomado la decisión de retirar las tres listas parlamentarias y la fórmula presidencial, porque evidentemente se va camino a una pérdida de la inscripción del partido político en enero o ahora al retirar las candidaturas”, sostuvo Vílchez en diálogo con RPP.

Asimismo, quien buscaba llegar al sillón presidencial señala que algunos dirigentes del Apra no cumplieron su función como debieron hacerlo, al haber querido ingresar la solicitud de registro de sus nóminas en el límite del plazo establecido. Resaltó que ellos deberán dejar los cargos que ahora ostentan.

“El legado de Haya de la Torres no merece un final de esta naturaleza, que no es culpa de otros, sino tenemos que reconocer también que han habido quienes no han cumplido bien su función”, mencionó la militante.

Buscarán reinscribir al Apra

Nidia Vílchez anunció que ante este declive, buscarán este mismo año reinscribir al Apra con el apoyo de sus seguidores . Si optan por este paso, no podrán hacerlo con el mismo nombre.

“Al retirar las candidaturas se pierde automáticamente la inscripción del partido, como lo dice la ley de partidos políticos. Entonces, será momento para poder reinscribir al Apra, uno renovado y teniendo como líderes a nuestros jóvenes”, enfatizó.

Agregó que los apristas deberán buscar el nuevo registro de la organización política “con una renovación y profunda reflexión en el interno del partido”. Señaló que la autocrítica lo hicieron en reunión con los dirigentes.

“Yo no estoy de acuerdo que se haya sometido al partido a un proceso de suplicarse a que se nos pueda inscribir en el JNE. No estoy de acuerdo con que se haya perdido la posibilidad de plantear nuestras propuestas. No estoy de acuerdo por el proceso que estamos viviendo, lamentable, doloroso”, remarcó Nidia Vílchez.

LR PODCAST: Escucha el último episodio de Desde otra mirada

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.