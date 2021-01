El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se disculpó por no usar mascarilla cuando recorrió varias ciudades en el norte del país

“Pido disculpa. Creo que hay que educar a la gente que no ha tenido COVID cómo ha sido mi caso y lo estoy usando por fines educativos” , declaró el postulante a Canal N mientras recorría el distrito de San Juan de Lurigancho.

El empresario insistió que ya tuvo coronavirus, y que por eso “tenía anticuerpos”, además que es un donador de plasma. Asimismo, desconoció los resultado de Datum, en la que no aparece.

Por último, el aspirante a la presidencia se mostró incrédulo por la llegada de las vacunas al Perú y aseveró que de llegar al Gobierno, establecerá el uso de la ivermectina para tratar la COVID-19.

“Estamos planteando que las postas médicas y se utilice la ivermectina pero con receta médica para que no se automedicada” , comentó.

La OMS prohibió el uso de la ivermectina para tratar a pacientes de COVID-19. Foto: Difusión

¿Por qué no usaba mascarilla?

Hace unos días, López Aliaga visitó la región de Piura como parte de su campaña y al ser consultado el porqué no usaba mascarilla, alegó que ya se había contagiado de COVID-19 y su organismo presentaba anticuerpos.

“He tenido COVID y te respondo a la pregunta del porqué no uso mascarilla: porque yo ya tengo 90 días de COVID, me he curado de COVID, tengo la antiviral que se llama IGG altísima”, señaló al medio Infórmate Piura.

Inscriben plancha presidencial de Renovación Popular

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 inscribió a la fórmula presidencial liderada por López Aliaga luego que superara el periodo de tachas sin que ningún ciudadano presentara este recurso en su contra.

Junto al postulante para la presidencia también están Neldy Roxana Mendoza Flores, candidata a la primera vicepresidencia, y Jorge Carlos Montoya Manrique, en la segunda vicepresidencia.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.