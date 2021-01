¿Qué posibilidades tienen los partidos postulantes de llegar al Congreso?

Las elecciones generales están a solo 86 días de llevarse a cabo. Los partidos tendrán que pelear para conseguir la mayor cantidad de votos posibles, sobre todo, porque estaría en riesgo su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que, para superar la barrera electoral, las agrupaciones deben alcanzar el 5% del total de votos al Parlamento o conseguir el 5% del total de legisladores electos —siete miembros— en más de una circunscripción. De no cumplir con estos requisitos, no tendrían representación en el Congreso de la República.

Además, si no logran el 5% de votos válidos emitidos y no tienen cinco legisladores elegidos, el procedimiento dicta que deba cancelarse su filiación, según el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. No obstante, esta puede ser nuevamente solicitada ante el ROP a fin de participar en otros procesos.

Valla electoral

Actualmente, el Perú está en camino a los comicios del 11 de abril y son 19 partidos los que aspiran a obtener el mínimo de votos para hacerse de escaños, aunque algunos podrían no lograr resultados favorables por su actuar en la presente gestión del Legislativo o por problemas en el interior de sus agrupaciones.

En las contiendas de los últimos 21 años, grupos como el Frepap, Acción Popular, APRA y Partido Popular Cristiano (PPC) han tenido baja intención de voto y, por ende, consiguieron una mínima o nula representación en el Parlamento. Al tener en cuenta estos aspectos, consultamos con especialistas en esta área para que nos brinden un panorama de lo que podría ocurrir en las próximas votaciones.

Escenario difícil para los partidos políticos

José Tello, especialista en temas electorales, indicó a La República que su proyección es que solo seis u ocho partidos lleguen al Congreso. Entre estos destacarían nuevas figuras como Victoria Nacional y Avanza País, según su criterio.

“El panorama lo configuro un poco complicado. Creo que vamos a tener de seis a ocho partidos con representación en el Congreso , no creo que más. Por ejemplo, Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Partido Morado, Frente Amplio, Victoria Nacional por el arraigo de Forsyth y Avanza País podría lograrlo si Hernando de Soto consolida un avance en los próximos meses”, expresó.

George Forsyth, Victoria Nacional

Esto quiere decir que entre 13 y 11 agrupaciones políticas no tendrían miembros en el Parlamento, sino que estarían en riesgo de perder su inscripción ante el ROP. Algunos de los que podrían estar en este escenario son el APRA y el PPC. Ello, debido a que ambos manifestaron problemas para inscribir sus listas congresales.

“ Los demás partidos ahora sí perderían la inscripción por no superar la elección. Por ejemplo, el APRA o PPC . Es más, lo que ocurrió con el APRA es un desastre. También en el PPC hay un problema serio, tienen una improcedencia en la candidatura de una buena parte de su lista de Lima. Están muy complicados”, precisó Tello.

Incluso, para el experto Jorge Jáuregui, el número de grupos que no superen la valla podría ser más, de acuerdo con las últimas encuestas publicadas.

“Si nosotros nos atenemos a las preferencias electorales conforme las van mapeando las encuestas de opinión, podemos ver que cerca de 17 partidos están muy por debajo de la barrera electoral, lo que implicaría que están en riesgo de no pasar la valla . Esto implica que solamente los partidos que pasan barreras, que son pocos, van a acceder a escaños”, comentó a este diario.

La debacle del APRA y del PPC

Después del segundo Gobierno de Alan García Pérez, el partido de la estrella no volvió a tener la misma intención de voto en los siguientes tres procesos electorales congresales. Un panorama similar ocurrió con el PPC, ya que acudieron a alianzas para obtener representación en el Parlamento.

En el 2011, la agrupación fundada por Víctor Raúl Haya De la Torre alcanzó cuatro escaños, mientras que el partido entonces liderado por Lourdes Flores Nano, que participó en coalición con Alianza para El Progreso, Partido Humanista Peruano y Restauración Nacional, logró 12 curules.

Cinco años más tarde, los dos grupos políticos históricos del país decidieron postular en alianza, pese a que García y Flores fueron opositores en contiendas anteriores. Aún así, la población no respaldó completamente este acuerdo político y solo consiguieron cinco escaños.

En el 2020 tuvo lugar el proceso extraordinario tras la disolución del Congreso. Dichas agrupaciones no tuvieron representación en esos comicios, misma situación que podría repetirse en las votaciones de abril. Para los expertos, el problema no solo recae en la falta de inscripción de sus listas, sino también en temas internos que no han sido resueltos, como la renovación de cuadros.

“Veo bien difícil que pasen la valla el APRA y el PPC. Van a tener que ir a una reinscripción de los partidos. Creo que esta es la consecuencia de problemas internos en ambos partidos que han desencadenado en este empobrecimiento de su caudal electoral”, precisó José Tello.

APRA

Sin duda, el que no hayan ingresado sus nóminas es un punto que juega en contra, ya que no alcanzarían la cantidad de votos mínimos requeridos.

“Creo que es muy difícil que el APRA y el PPC superen la barrera electoral porque no van a tener el caudal de votos de la circunscripción electoral congresal más grande, que es Lima Metropolitana, que sola implica más de siete millones de electores ”, aclaró Jorge Jáuregui.

Respecto al caso específico del PPC, cuya nómina por Lima fue admitida en parte, Jáuregui consideró que aún con la inscripción de todas sus listas es casi “imposible” que llegue nuevamente al Congreso de la República por ser un partido local. “Fuera de Lima es visto como un grupo netamente limeño. No tiene ningún tipo de arraigo ”, dijo el experto en temas electorales.

PPC

Acción Popular con más posibilidades que Frepap

Acción Popular es otro de los partidos históricos que ha tenido un escenario particular, ya que en las elecciones de 2006 y 2011 no consiguió representación en el Parlamento. Sin embargo, en el 2016 obtuvo cinco escaños y en el 2020 se convirtió en la primera fuerza política en el Legislativo con 25 curules ocupadas.

Pese a que ha tenido un mejor respaldo ciudadano, que vino desde la participación de Alfredo Barnechea cuando fue candidato presidencial, el apoyo a la vacancia de Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino que ha sido considerada como inconstitucional podrían perjudicar la actual postulación de Yonhy Lescano con el partido de la lampa.

“El impacto no sabemos hasta cuánto puede ser, eso se va a ver en las urnas. Lo que creo es que pueden ocurrir dos cosas: o Yonhy Lescano se despunta bien y logra generar un despegue del partido nuevamente, o va a pasar la valla, pero va a tener una representación parlamentaria muy pobre. No van a llegar a los más de 20 congresistas que tienen hoy día ”, refirió José Tello, especialista en procesos electorales.

Yonhy Lescano

De igual modo, el experto José Villalobos consideró que las expectativas de la población sobre Lescano Ancieta podrían levantar al partido. “Yonhy Lescano está quinto o sexto con mucha proyección de pasar la valla con un partido histórico y con un símbolo reconocido ”, declaró a La República.

En cuanto al Frepap, esta agrupación consiguió dos curules en el Parlamento en el 2000 y luego no volvió a tener representación hasta las elecciones extraordinarias de 2020, en la que logró obtener 25 miembros.

Para José Tello, el partido fundado por Ezequiel Ataucusi podría pelear las elecciones congresales de abril, aunque cree que pasarían la valla con una cantidad de legisladores mucho menor a la actual. En este mismo punto coincide con Villalobos, quien señaló que podrían dar una nueva sorpresa.

No obstante, Jorge Jáuregui visualiza un panorama contrario para la agrupación, ya que “su votación es exigua” y, según dijo, no contarían con bases sólidas. “ No son ideológicamente, políticamente u organizativamente nada . Frepap es una combinación de algunas expresiones de fundamentalismo religioso con una reivindicación nacionalista que es casi etnocéntrica”, argumentó.

Frepap

Ciudadanos con gran porcentaje de indecisión de voto

Un punto en el que coincidieron los especialistas es que, de acuerdo a las últimas encuestas, los peruanos han perdido el interés en votar, sobre todo, por los conflictos ocurridos entre los poderes del Estado.

“Cerca del 50% de las personas encuestadas han expresado que no tienen interés en votar por los candidatos. Hay aproximadamente un 20% de personas encuestadas que quiere votar blanco, nulo o viciado. Hay alrededor de un 15%, grosso modo, que no saben o no opinan. Esto implica que haya una suerte como de gran c ansancio de los electores sobre los partidos políticos porque, salvo casos puntuales, todos estos se han sumado en una suerte de gran conflicto Ejecutivo-Parlamento ”, manifestó Jorge Jáuregui.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.