JNE definirá en segunda instancia la exclusión de César Acuña

El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, anunció que el recurso de apelación presentado por el candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, para no ser excluido de las elecciones generales, quedaba al voto en una segunda instancia.

Durante la audiencia virtual, APP explicó ante los miembros del jurado que la propiedad que no fue incluida en su hoja de vida y por el cual fue el motivo de su separación de la plancha presidencial, fue vendida a inicios de diciembre de 2020.

Asimismo, José Luis Echevarría, personero legal y abogado de la agrupación, manifestó que no incluyeron el inmueble que había sido transferido de la Universidad César Vallejo a César Acuña porque aún no estaba en Registros Públicos antes del 22 de diciembre, fecha límite para las inscripciones de los postulantes ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

“El 24 (de diciembre del 2020), la fiscalizadora entra a Registros Públicos y encuentra un bien adicional que se había extraído directamente. En el descargo, dijimos que estos datos son extraídos por el JNE y lo que se produzca después, no es responsabilidad del candidato. El bien ya no era del candidato, había sido transferido por firma legalizada ante notaría ”, declaró Echevarría.

Por otro lado, aseveró que la responsabilidad de detectar la vivienda que hasta el 22 de diciembre no estaba en los registros era del organismo electoral y no del líder de APP.

“La primera transferencia del bien de la Universidad César Vallejo a nuestro candidato estaba en trámite de Registros Públicos. No estaba registrado el 22, pero el 7 de diciembre ese bien ya había sido transferido. No está en registros todavía, está en un trámite que no depende de nosotros ”, indicó.

JEE excluye a César Acuña

El ente electoral decidió excluir al candidato por APP debido a que no declaró un inmueble ubicado en el distrito de La Molina en su hoja de vida y el caso fue elevado al JNE.

Si dicha instancia declara improcedente el recurso de apelación presentado por Acuña, los aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, Carmen Omonte y Luis Iberico, respectivamente, también quedarán fuera de la carrera electoral.

