Versus Electoral: Joaquín Rey y Alejandro Salas buscan llegar al Congreso

#VersusElectoral. Dos nuevos candidatos al Congreso debaten de cara a las elecciones 2021. Joaquín Rey (Victoria Nacional - número 9) dijo que trabajará y defenderá la reforma universitaria, mientras que Alejandro Salas (Somos Perú - número 5) prometió legislar a favor del Perú y no de los intereses de terceros.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Joaquín Rey de Victoria Nacional

No podemos quedarnos de brazos cruzados ante lo que ha pasado en el Congreso en este último quinquenio. El Legislativo ha sido tomado por mafias que buscan defender a sus jefes y negocios oscuros. El Parlamento pertenece a los ciudadanos y a ellos hay que devolvérselos. Quiero representar a esa nueva generación que entiende la importancia de hacer política y que está dispuesta a comprarse ese pleito.

Alejandro Salas de Somos Perú

Por la indignación que tenemos todos los peruanos de una clase política que busca representar intereses personales y no atiende las verdaderas necesidades del país. Necesitamos refrescar este sistema político que es altamente golpeado y nos maltrata.

¿Cuál será su rol frente a la pandemia de la COVID-19?

Joaquín Rey de Victoria Nacional

Se deben tomar decisiones sobre la base de la ciencia porque es finalmente la que nos provee de respuestas, salidas y soluciones en materia sanitaria. Me preocupó que el señor Vizcarra diga que no está mal usar la ivermectina, cuando no hay ningún estudio que demuestre su efectividad.

Creo que es posible tener economía y salud al mismo tiempo. Las alternativas intermedias con restricciones parciales deben ser la ruta sobre todo en un contexto de segunda ola.

Alejandro Salas de Somos Perú

Lo que le corresponde al Legislativo es trabajar de manera oportuna todas las medidas. Con relación a la propuesta (de Vizcarra), la ivermectina no mata y quisiera recordarle (a Joaquín Rey) que George Forstyh, en sus caminatas por Gamarra, también la recomendaba.

Por otro lado, es importante empezar a ver a esos 7 millones de emprendedores que le dan trabajo a 11 millones más de personas. Hay un sector de la banca que no los mira, los discrimina y les tiene miedo. Es necesario que el Estado garantice la creación del Banco del Emprendedor.

#YoPrometo

Joaquín Rey de Victoria Nacional

A los jóvenes del Perú les prometo trabajar por una educación superior de calidad. La reforma universitaria tiene sus enemigos y están en el Congreso. Por ejemplo, la bancada de Podemos, que podría llamarse la bancada Telesup, ha tratado de bajársela porque va en contra de los intereses del señor José Luna Gálvez.

Hay que apostar por la educación pública de calidad y accesible para todos. Tenemos que pensar que (las universidades) tienen que crecer para absorber la demanda, incluso deberían abrir filiales. Voy a ir al Legislativo para luchar por una educación superior de calidad.

Alejandro Salas de Somos Perú

Prometo cumplir a cabalidad las funciones congresales de fiscalización, representación y legislar de manera correcta. Ir al Parlamento no es velar por los intereses privados, sino por nuestros niños, por la pobreza.

Me comprometo a impulsar un proyecto de ley para establecer responsabilidades políticas y civiles para aquellos congresistas que legislen en contra del Perú. Prometo hacer que el SOAT también cubra los accidentes de las mascotas.

