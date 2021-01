Beingolea a Guzmán: “Que venga a hablarme de chamba, pero que no se corra”

En esta edición especial de Versus Electoral, entrevistamos a Alberto Beingolea, candidato presidencial a las elecciones de 2021 por el Partido Popular Cristiano (PPC), quien invitó a debatir a Julio Guzmán y Keiko Fujimori. El excongresista también criticó las medidas de Martín Vizcarra contra la COVID-19 en el Perú.

¿Por qué quiere ser presidente de la República?

En el PPC, tenemos años preparándonos para la tarea. Somos políticos y a mucha honra. La política es la actividad más noble que existe y trabajas por la colectividad a cambio de nada. No soy el salvador de la patria, soy el miembro de un equipo grande de los mejores técnicos.

Para sacar adelante al país se necesita trabajar. Lamentablemente, mis competidores no son ejemplo de chamba. No conozco trabajo de Keiko Fujimori o Julio Guzmán. A mí me han visto trabajar toda la vida y me conocen. Saben quién soy y que no miento.

¿Qué estrategias plantea contra la corrupción?

La corrupción no es un fenómeno de ahorita, no comenzó con Fujimori, no es de los políticos porque cuando llegaron al poder ya era corruptos ¿Dónde surge? En la sociedad, en las casas. La crisis peruana se origina por una crisis moral. Hemos perdido valores y tenemos que hacer una campaña agresiva de recuperación de estos a través de la educación.

¿Qué medidas cree que el Gobierno de Vizcarra debió tomar contra la COVID-19?

Vizcarra ha sido el presidente al que peor le fue en el mundo. No es responsable de la crisis sanitaria, no es su culpa la COVID-19, pero sí el haberla manejado tan mal. En este momento, se están tomando medidas aceleradamente y a algunas no le encuentro razonabilidad como quitarnos un paquete básico (de medicamentos).

Hay que construir grandes hospitales, pero eso es a largo plazo porque los peruanos siguen muriéndose. Hay que ir a la primera línea de combate que ha sido totalmente desabastecida.

¿Qué medidas tomaría usted?

De ninguna manera paralizaría la economía de nuevo. Sin embargo, tomaría medidas lo más fuertes posible para evitar el contacto social. Hay que ser muy drásticos con las medidas que se tomen dentro de la reactivación económica para que haya control.

¿Cómo ejecutará su campaña durante la pandemia?

Los candidatos también contagian ¿Qué pasa acá? No puede ser que hagamos una campaña donde todos salgan. Los votos no valen ninguna sola vida.

A Forsyth, Vizcarra, Ollanta Humala y Acuña los he visto caminando sin ningún reparo por las calles. Esta es una campaña distinta y si quieres cuidar la salud de los peruanos, pues comienza a hacerlo de verdad, no contagien.

Debate presidencial

He escuchado a Julio Guzmán invitar a Keiko Fujimori a un debate presidencial. Me ha parecido bien gracioso que uno que dice que es orgullosamente mantenido y la otra que dice que la mantiene su partido hablen de cambiar el Perú.

Que venga a hablarme de chamba, pero que no se corra, ya no corras, Julio. Si quieres debatir, vamos a debatir enserio.

#YoPrometo

Me comprometo a hacer el máximo esfuerzo posible para cambiar el Perú. Poner toda mi chamba para cambiar el país. Prometo que todos tengan un trabajo digno y formal. Garantizo tener una buena educación.

