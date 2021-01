Futuro electoral de César Acuña queda en manos del JNE

El Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro 1 admitió ayer a trámite la apelación de Alianza para el Progreso (APP) contra la exclusión de la candidatura presidencial de César Acuña Peralta.

El caso ahora pasa a manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Como se sabe, la semana pasada el JEE retiró de la contienda a Acuña por no declarar un inmueble en su hoja de vida cuando inscribió su postulación el 22 de diciembre.

La postura del JEE es que el líder de APP debió reportar su bien, pese a que no se encontraba inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). La defensa del partido alega que era responsabilidad del jurado obtener esa información.

No obstante, como explicó el abogado en temas electorales José Tello, en la estrategia apepista habría un giro de 180 grados. La personería legal de APP ahora no solo apunta a demostrar que no era responsabilidad de su líder registrar dicho inmueble.

También apuestan a que dicho bien, dice Tello, “no está en la esfera de dominio” del candidato. “Si prueban que el señor Acuña no tenía esa propiedad al momento de inscribirse, él sigue en carrera”, estimó.

Para la abogada Enith Pinedo se podría acusar al JNE de formalista si excluye al candidato de APP, “pero en el reglamento de inscripción se establece que, en los rubros en que no se tiene información automática (del postulante) la organización política debe registrarla”.

En Cusco, Acuña se pronunció al respecto: “Yo sigo de candidato hasta que el jurado tome una decisión, mis abogados van a presentar un expediente”.

Sin protocolos

Acuña, otra vez, realizó actividades sin el debido distanciamiento social, justo cuando la curva del Covid-19 está en un ascenso galopante.

Sus contrincantes, el candidato presidencial de Somos Perú (SP), Daniel Salaverry, y el postulante al Congreso Martín Vizcarra también generaron tumulto en su recorrido por la Plaza de Armas del centro de Arequipa.

Vizcarra reconoció que sus recorridos sí generan aglomeraciones, pero se excusó diciendo que así es el cariño de sus simpatizantes. Luego continuó prometiendo que ampliará los meses de legislatura del Congreso.

Salaverry, por su parte, aseguró que el proyecto minero Tía María no irá mientras no haya licencia social.

Congestionamiento. Vizcarra y Salaverry, sin distanciamiento social, otra vez en regiones. Foto: difusión

El Jurado Nacional de Elecciones ha exhortado al Ministerio de Salud (Minsa) a que se pronuncie sobre la congestión que generan las actividades proselitistas. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Instancia final. JNE convocará a audiencia por caso Acuña. Foto: difusión

La palabra

José Tello, abogado electoral

“Primero, hay pluralidad de instancias. Segundo, hay criterios que aplicó el JNE de manera histórica y va en que el bien que está en tu esfera de dominio tienes la obligación de declararlo”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.