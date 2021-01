#VersusElectoral. En el primer debate virtual electoral organizado por La República rumbo a las elecciones del 2021, los candidatos al Congreso Víctor Quijada (Partido Nacionalista - número 13) y Pedro Morales (Acción Popular- número 5) debatieron algunas de sus propuestas entorno a la corrupción y la crisis sanitaria por la COVID-19.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Pedro Morales de Acción Popular:

He entendido el clamor popular de una renovación política. Queremos renovar la política, pero con transparencia, decencia y sobre todo devolviéndole la honestidad a la política y los valores que se han perdido mucho. Tengo experiencia dentro del Parlamento, he sido asesor alrededor diez años y conozco el quehacer parlamentario. Además, para defender el derecho de los usuarios y consumidores.

Víctor Quijada del Partido Nacionalista:

Quiero representar, legislar y fiscalizar por los más pobres y más débiles. El próximo Congreso debe actuar de manera responsable y asegurar un norte al país, debemos darle gobernabilidad y quiero proponer iniciativas que tengan que ver con la inversión pública en la lucha contra la corrupción y hacer una reforma en el ámbito del consumidor y organismos reguladores.

¿Cuál será su rol frente a la crisis por la COVID-19?

Pedro Morales de Acción Popular:

Tenemos que tener políticas de prevención, tenemos que pensar en la reinserción de la pequeña y mediana empresa para que ellos den trabajo, tenemos que ver cómo formalizamos a la gente trabajadora porque más del 87% de la población es informal.

Víctor Quijada del Partido Nacionalista:

Pensamos hacerle frente en dos ámbitos: salud y economía. En el ámbito de salud queremos crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología con el presupuesto necesario para las investigaciones y crear un Centro Nacional de Vacunas que va a permitir adquirir de manera rápida el acceso a estas. En el ámbito económico, pensamos seguir apoyando con los programas sociales que tienen que hacerse más extensivos e inclusivos.

#YoPrometo

Pedro Morales de Acción Popular:

Defenderé los derechos de los usuarios y los consumidores como es tradición de la bancada de Acción Popular. Yo prometo que desde mi primer día entraré para que los derechos de la gente nunca más sean un negocio. Prometo que todos tengamos acceso a una salud de calidad y no solamente el que tenga dinero, que todos podamos tener acceso a una educación de calidad, de primera. Renovaré el Congreso de la República porque no tengo antecedentes penales, judiciales y policiales.

Víctor Quijada del Partido Nacionalista:

La política tiene que renovarse y no puede ser hereditaria. Yo prometo que podamos desterrar a todos los familiares que trabajan en el Estado porque esto no es una repartija. Además, se debe promulgar una nueva ley de contrataciones del Estado que busque la transparencia y lucha contra la corrupción. Quienes aspiramos a este cargo debemos escuchar a la población y me comprometería a tener una agenda en común con el Ejecutivo.

