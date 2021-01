APP apuesta por los jales para mejorar resultado en la capital

Alianza para el Progreso (APP) apuesta por los fichajes para buscar mejores resultados en Lima metropolitana, una plaza que le ha sido difícil. Entre estos jales, destacan exintegrantes de otros partidos y figuras de distintas canteras, desde el sistema de justicia hasta los espectáculos.

La ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz encabeza de lista. Dirigió el Ministerio Público del 2008 al 2011, durante el gobierno de Alan García . Aunque se le achaca afinidad al Apra y está casada con Flavio Núñez, exdiputado de ese partido, decidió unirse a APP, derrocador de “la estrella” en el norte del Perú.

“He considerado conveniente aceptar por esas coincidencias que hay con las propuestas que lleva, con su aspiración de mejorar el sistema de justicia”, dijo Echaíz en octubre, en RPP.

Exfiscal a la cabeza. A Echaiz le achacaban afinidad con el Apra, pero se sumó a Acuña. Foto: difusión

“Desde el Congreso se pueden hacer muchas cosas. (...) Creo que los partidos, al conformar sus listas ahora, se han preocupado por llevar profesionales especializados en las diferentes materias”, añadió.

El segundo es recordado del gobierno de Alejandro Toledo: Roberto Chiabra. General en retiro, fue ministro de Defensa y antes comandante general del Ejército. En Defensa, enfrentó el alzamiento de Antauro Humala. Postuló al Congreso con Perú Posible el 2006 sin éxito.

Sigue la exprocuradora del caso Lava Jato Katherine Ampuero. Con un discurso anticorrupción, ahora apunta al Congreso.

También está quien fue un duro defensor de Ollanta Humala: Daniel Abugattás. Excongresista dos veces, presidió el Legislativo al iniciar el gobierno de su exlíder. Fue alto dirigente del Partido Nacionalista por 13 años. Hoy es invitado en APP.

La modelo y reina de belleza Konnie Vidaurre sorprende en estos primeros lugares.

Luego está el médico Carlos Vera, hermano del fiscal Rafael Vela, del Equipo Lava Jato. Ha asesorado la Comisión de Salud del Congreso, que preside el legislador apepista Omar Merino.

Después viene la actriz y animadora Vanessa Terkes, exesposa del candidato presidencial George Forsyth, a quien acusó de supuesta violencia familiar.

Continúa Miguel Saldaña, exalcalde de Comas tres veces: dos con Unidad Nacional (2002 y 2006) y una con Solidaridad, de Luis Castañeda (2014). Fue ‘solidario’ del 2005 al 2015.

Otra extoledista aparece: Doris Sánchez, exdirigenta y fundadora de Perú Posible, donde militó del 2004 al 2017. Fue congresista por la ‘chakana’ dos veces (2000 y 2001) y ministra de la Mujer en el gobierno de Toledo. Postuló sin éxito al Parlamento Andino con ese grupo dos veces (2006 y 2016). Se afilió a APP en setiembre del 2020.

También está Óscar Benavides, exalcalde de Ate cuatro veces: tres con Somos Perú y una con Solidaridad. Fue ‘solidario’ del 2014 al 2017). En su primer partido fue fundador, dirigente y militante (2003-2014). Se afilió a APP en setiembre del 2020.

Una ‘exchakana’ menos famosa es Esluvia Heredia. Fue dirigenta distrital de Perú Posible y candidata con ese partido al Congreso y a regidora. También postuló a regidora de Lima en la lista de Susana Villarán el 2014.

Otro invitado es Germán Leguía, conocido exfutbolista y exdirigente del club Universitario.

Pasado que marca

Otro pasado político tiene Sergio Atarama: fue viceministro de Justicia y asesor del municipio de San Miguel con Salvador Heresi. Fue fundador y dirigente de Contigo, de Heresi.

Los cuestionamientos salen a flote. A Saldaña y Benavides les recuerdan indagaciones fiscales por sus gestiones ediles.

Perfil más bajo tiene Abel Gamarra, que en el 2011 acompañó a Omar Chehade, entonces vicepresidente de Humala, en el escándalo ‘Brujas de Cachique’, según reveló IDL-Reporteros.

Un mix con su propio riesgo.

Roberto Chiabra (2)

Fue ministro de Defensa en el gobierno de Alejandro Toledo, del 2003 al 2005. Antes fue comandante general del Ejército, nombrado por Toledo, el 2002 y 2003. Como titular de Defensa, enfrentó en el 2005 el levantamiento de Antauro Humala, llamado Andahuaylazo. Fue candidato al Congreso por Perú Posible el 2006, pero no fue electo. En los noventa, luchó en la Guerra del Cenepa, contra Ecuador.

Katherine Ampuero (3)

Fue procuradora ad hoc para el caso Odebrecht el 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Luego, laboró como asesora en el Congreso, en el despacho del entonces congresista Víctor Andrés García Belaúnde, y en la Defensoría del Pueblo. En el breve régimen de Manuel Merino, fue voceada como posible reemplazo del procurador general, Daniel Soria, quien denunció presiones.

Daniel Abugattás (4)

Excongresista del grupo de Ollanta Humala en dos periodos, primero elegido con Unión Por el Perú (UPP) y luego con GANA Perú (Partido Nacionalista). Expresidente del Congreso, en el 2011 y 2012, durante el primer año del gobierno de Ollanta Humala. Fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista del 2013 al 2016. Está como invitado en la lista al Congreso de APP.

Vanessa Terkes (7)

Exesposa del candidato presidencial George Forsyth, a quien acusa de violencia familiar, alegando que recibió maltrato psicológico desde los primeros días de convivencia. Su matrimonio solo duró nueve meses. Conocida actriz y animadora de televisión. Está registrada como afiliada de APP desde abril del 2014, aunque no se le conocía mayor vinculación con la política, fuera de su anterior respaldo a Forsyth (para la alcaldía de La Victoria) y ahora su candidatura con el partido de Acuña.

Carlos Vela Barba (6)

Hermano del fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público. Es médico geriatra con estudios de maestría en enfermedades infecciosas y tropicales. Hasta hace poco laboraba como asesor del Congreso de la República, en la Comisión de Salud, que preside el parlamentario apepista Omar Merina. Antes fue médico geriatra del Hospital de la Fuerza Aérea.

Alianza para el Progreso (APP).

Fundado y presidido por el empresario César Acuña. Su bastión inicial estuvo en el norte del país, especialmente Trujillo.

APP y el mercado de fichajes para Lima

Enfoque por: Jorge Aragón, politólogo (IEP y PUCP)

Mirando la lista de APP para el Congreso en Lima queda la impresión de que no le ha ido mal a esta organización en lo que ha sido, en buena parte, un mercado de fichajes . Destacan una ex fiscal de la Nación, un exministro de Defensa, una exprocuradora del caso Lava Jato y hasta un expresidente del Congreso. Tampoco le ha ido tan mal reclutando por lo menos a una persona conocida de ámbitos deportivos, periodísticos y artísticos. En buena parte, esto se explicaría porque APP reservó los cinco primeros lugares para invitados y porque, en comparación con otras organizaciones, ofrece mayores beneficios a sus candidatos. No habría que pasar tampoco por alto que, al menos en Lima, APP no lleva como candidato al Congreso a nadie con sentencia firme. Pero no nos ilusionemos: entre estos candidatos son mayoría quienes no tienen experiencia previa en cargos de representación y abundan quienes han ido saltando de un partido a otro de elección en elección.

