Julio Guzmán: “Martín Vizcarra jamás creyó en la ciencia”

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, cuestionó las declaraciones del expresidente Martín Vizcarra sobre el uso de la ivermectina para la prevención y tratamiento en casos de coronavirus.

Por medio de sus redes sociales, indicó que el actual candidato al Congreso de la República por Somos Perú nunca creyó en la ciencia y agregó que su manifestaciones son peligrosas.

“Ya sabemos por qué estamos como estamos: Martín Vizcarra jamás creyó en la ciencia. No sorprende que ahora recomiende tratamientos que no cuentan con respaldo científico para ‘curar’ el COVID. Más que lamentable, es peligroso. Nosotros sí creemos que sin ciencia no hay futuro”, escribió Guzmán en Twitter.

Asimismo, junto a su tuit añadió un video donde aparece Ed Málaga-Trillo, especialista en neurobiología explicando que la ivermectina es un fármaco utilizado para desparasitar animales y no hay certeza que ayude en el tratamiento contra la COVID-19.

Guzmán cuestionó a Vizcarra por el uso de la ivermectina. Foto: julioguzmanperu/Twitter

Vizcarra recomienda uso de ivermectina

Las declaraciones de Guzmán surgen luego de que el exjefe de Estado Martín Vizcarra recomendara el uso de la ivermectina para los tratamientos en casos de coronavirus.

Por medio de un video en sus redes sociales, el candidato se refirió a la Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento frente al COVID-19 (Operación Tayta) y su distribución de kits, y cuestionó la interrupción de la entrega del fármaco.

“Pero miren el kit COVID-19. Había una bolsita de papel donde estaban tres medicamentos simples que se les entregaba: el paracetamol para el dolor de cabeza, para la fiebre; la ivermectina, que puede que no tenga una constatación científica rigurosa, médica, de laboratorio, pero que funciona ”, aseveró el expresidente.

Vizcarra postula al Congreso por Somos Perú. Foto: Aldair Mejía/La República

¿Qué es la ivermectina?

La ivermectina es un fármaco antiparásitos, el cual está aprobado para el uso en seres humanos en el tratamiento de algunos gusanos parásitos.

Asimismo, tiene el aval de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para uso en animales en el tratamiento de ciertos parásitos internos y externos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que no se recomienda “ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus”. De igual manera, la FDA y la Agencia Europea de Medicinas (EMA) no la han incluido en los medicamentos destinados para tratar la enfermedad.

