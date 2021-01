Forsyth tras exclusión de César Acuña: “Espero podamos verlo en carrera”

El exalcalde George Forsyth expresó su postura ante la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que excluyó a César Acuña de la plancha presidencial de Alianza para el Progreso por omitir información en su solicitud de inscripción.

“La exclusión de César Acuña es absurda y poco democrática. No dejemos que una formalidad administrativa le quite el derecho a participar en las elecciones. Pese a ser partidos opuestos, lo queremos en la cancha. Espero podamos verlo en carrera ”, publicó en sus redes sociales el candidato presidencial de Victoria Nacional.

Fue el último 8 de enero que el JEE decidió dejar sin efecto la postulación de Acuña Peralta por no incluir una propiedad en la declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, misma que ya había sido observada por el ente electoral.

En la subsanación, el personero legal de APP presentó el registro de la propiedad, mismo que fue adquirido el 28 de noviembre de 2020, antes de la fecha límite de inscripción de candidaturas (22 de diciembre de 2020). Por ello, el JNE precisó que se debió advertir sobre esta en esa primera ocasión.

César Acuña: “No creo que por segunda vez me excluyan”

Luego de conocer la resolución del Jurado Electoral Especial y de que el presidente de esta entidad, Luis Carrasco, anunciara que el partido podía acudir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para apelar la decisión, que César Acuña admitió no haber declarado todos sus bienes.

“César Acuña declaró todos sus bienes en los registros públicos, pero había una propiedad que estaba en trámite para registrarlo . Como no estaba registrada, no la puse en la relación del 22 (de diciembre). Reitero: como no estaba registrada no se le puso en la información”, señaló.

En esa misma línea, Acuña Peralta afirmó que presentarán una apelación y que no cree ser excluido finalmente. Además, indicó que el JEE se equivocó con esta decisión que podría dejarlo fuera de la contienda electoral.

“Vamos a presentar un documento en donde diga que yo cumplí con la ley el 22 y la propiedad del 24 está disponible para que se registre la propiedad, tenemos para apelar y demostrar que el Jurado Especial se equivocó. No creo que por segunda vez me excluyan ”, agregó el presidente de APP.

En 2016, el líder partidario también intentó llegar al sillón presidencial. Sin embargo, en el proceso fue excluido por infringir la Ley de Organizaciones Políticas al entregar dinero al electorado de Piura y Chosica, acto prohibido en el artículo 42 de la norma electoral de ese entonces.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.