El futuro de la fórmula presidencial de APP tras la exclusión de Acuña

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 excluyó a César Acuña como candidato a la Presidencia de la República este viernes 8 de enero. Se trata de una decisión en primera instancia, tal como lo explicó Luis Carrasco, quien preside este JEE.

Es decir, la agrupación política puede apelar dicha resolución ante el Jurado Nacional de Elecciones, que se encargará de dar el fallo final.

Si el JNE se mantiene en la misma posición que el JEE, Acuña Peralta quedaría definitivamente fuera de la carreta electoral junto con sus aspirantes a vicepresidentes Carmen Omonte y Luis Iberico .

¿Por qué César Acuña quedó excluido por el JEE?

El órgano electoral señaló que el empresario peruano omitió consignar un bien inmueble en su declaración jurada de vida; por tanto, habría infringido el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Esta indica que los candidatos deben realizar la declaración de todos sus bienes y no solo de los que están inscritos en registros públicos. Es decir, todos los que son de su propiedad.

“Lo que se ha detectado es que hay un bien inmueble que se adquirió con anterioridad de la fecha límite de presentación de solicitudes de inscripción ante el JEE . Y se elevó a escritura pública igualmente con fecha anterior. Por último, se presentó ante los registros públicos antes del 22 de diciembre”, explicó Carrasco en diálogo con Canal N.

El presidente del JEE Lima Centro 1, en esa línea, señaló que Acuña debió haber declarado esta propiedad al momento de inscribir su candidatura. Además, detalló que la declaración de su hoja de vida no puede ser modificada.

“No es que ahora lleno el formulario y ya se solucionó el asunto. Si el candidato a la Presidencia de la fórmula es excluido, cae toda la fórmula”, subrayó Carrasco.

¿Qué opciones tiene la fórmula presidencial de APP?

En diálogo con La República, José Villalobos, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, sostuvo que de acuerdo a las normas, si la candidatura de Acuña queda excluida, Alianza para el Progreso no participaría en los comicios presidenciales de ninguna forma.

“No hay posibilidad de que Carmen Omonte (actual postulante a la primera vicepresidencia) sea candidata. Tampoco pueden inscribir a otra persona en reemplazo de César Acuña”, puntualizó el abogado.

Por otra parte, Villalobos se mostró en desacuerdo con la decisión del JEE. No obstante, señaló que el JEE sí ha actuado dentro de su marco legal y la jurisprudencia que ha aplicado en casos anteriores.

“Para mí (la resolución) es desproporcionada y no razonable, pero reconozco que así se ha venido aplicando esta sanción a otros candidatos que lamentablemente dejaron de participar porque, al igual que Acuña, no declararon un bien”, comentó.

En relación a la posible actuación del JNE, el experto en derecho electoral sostuvo que tal vez podría tener un criterio menos formalista, ya que recientemente tiene dos nuevos magistrados, quienes resolverán por primera vez este tipo de casos.

“Podrían tener un punto de vista distinto y considerar que esta omisión no ha querido falsear u ocultar un inmueble, sino que ha sido producto de un error o descuido que no debe generar la salida del candidato. No es que Acuña no haya declarado nada. Pero, si son estrictos y pegados a la ley, va a estar excluido”, expresó Villalobos a este diario.

Alianza para el Progreso apelará

Por su parte, APP calificó como arbitraria e injusta la decisión del JEE, que determinó la exclusión en primera instancia de Acuña Peralta.

Mediante un comunicado anunciaron que apelarán a través de su personería legal. “ Confiamos en que el pleno del JNE corregirá de plano el error cometido por la primera instancia , por lo que nuestro candidato presidencial seguirá en carrera hacia la presidencia”, se lee en el documento.

Asimismo, explicaron que la resolución no ha valorado las normas transitorias que rigen el proceso electoral. El partido busca ampararse en la Ley 31038, la cual que establece que la responsabilidad de obtener la información pública de los registros es del JNE, a través de sus sistemas informáticos, por lo que no se puede responsabilizar al candidato de la omisión de una información que proviene de una fuente oficial.

Sin embargo, el JEE expuso en su decisión que, si bien la norma ha contemplado la generación automática de la información referente a los bienes muebles e inmuebles, ello no es impedimento para no declarar los bienes de su propiedad que no se encuentren inscritos en los registros públicos. “No existe razón alguna para exceptuar dicha declaración”, puntualizó el órgano electoral.

