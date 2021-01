El líder de Alianza para el Progreso (APP) y candidato a la presidencia por el mencionado partido, César Acuña Peralta, indicó que el entorno político “teme” que él participe en las elecciones generales 2021.

“No es la primera vez que intentan sacarme de carrera. El estatus quo teme cuando un provinciano como yo se mete al ruedo y tiene tan fuerte apoyo en las regiones . Esta vez no podrán conmigo. Este 2021 llegaremos al gobierno con #UnCambioConRumbo”, afirmó Acuña.

Esto, en relación a la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que el último 8 de diciembre excluyó al candidato apepista de la contienda electoral.

El motivo, según señaló el presidente de la entidad electoral, Luis Carrasco, fue porque Acuña Peralta no dio cuenta sobre uno de sus inmuebles en su declaración jurada de propiedades.

Esto no sería subsanable por los trámites y procedimientos que implican, por lo cual Carrasco indicó que ya no podría participar.

No es la primera vez que intentan sacarme de carrera. El estatus quo teme cuando un provinciano como yo se mete al ruedo y tiene tan fuerte apoyo en las regiones. Esta vez no podrán conmigo. Este 2021 llegaremos al gobierno con #UnCambioConRumbo. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) January 9, 2021

A su turno, el también dueño de la Universidad César Vallejo sostuvo que no hubo omisión. Explicó que no declaró la vivienda debido a que no estaba registrada aún.

“César Acuña declaró todos sus bienes en los registros públicos, pero había una propiedad que estaba en trámite para registrarla. Como no estaba registrada, no la puse en la relación del 22 (de diciembre). Reitero: como no estaba registrada no se le puso en la información.”, señaló.

César Acuña apelará resolución del JEE

El candidato de APP dio a conocer que apelará la exclusión del JEE ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Vamos a presentar un documento en donde diga que yo cumplí con la ley el 22 y la propiedad del 24 está disponible para que se registre la propiedad, tenemos para apelar y demostrar que el Jurado Especial se equivocó . No creo que por segunda vez me excluyan“, manifestó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.