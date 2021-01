Vizcarra sobre campaña: “Reconocemos que se pierde un poco el control”

Tras las críticas por falta de medidas de bioseguridad en las actividades proselitistas, el expresidente Martín Vizcarra, quien postula al Parlamento con Somos Perú, hizo un mea culpa sobre lo ocurrido y aseguró que trabajarán en ese aspecto con el apoyo de la población.

“ Reconocemos que la gente se nos acerca y se pierde un poco el control . Tenemos que mejorar y, ante la situación, tenemos que pregonar con el ejemplo. Vamos a seguir recorriendo el país y le pedimos a los ciudadanos que nos ayuden”, expresó en una transmisión en sus redes sociales.

El exmandatario deslizó que, a diferencia de otros candidatos, los integrantes de Somos Perú no realizan grandes convocatorias para evitar casos de infección por la COVID-19.

“ No hay mítines, no convocamos a cantantes porque eso va a generar aglomeración, llamando gente, con un conjunto musical . [...] No vamos a convocar ninguna reunión en lugares cerrados que tengan poca ventilación. Cuando caminemos será por lugares públicos donde el riesgo de contagio sea mínimo”, agregó.

De todos modos, invocó a los simpatizantes a hacer el uso correcto de la mascarilla y mantener el distanciamiento. Aseguró que junto a su equipo se encargarán de fiscalizar que se cumplan estas disposiciones en todas sus visitas al interior del país.

Vizcarra critica al Gobierno de transición por bajar la guardia ante la COVID-19

Asimismo, Vizcarra Cornejo expresó que antes de culminar su mandato por la vacancia presidencial se dejó una “estabilidad que no debió generar bajar la guardia”. En esa línea, criticó que desde el Gobierno de transición y emergencia no se recuerde a la ciudadanía las medidas sanitarias a tomar en cuenta.

“¿Ustedes han escuchado a las máximas autoridades del Gobierno actual recordar permanentemente las reglas básicas para contener el contagio: uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos? ¿Cuántas veces lo ha dicho y pedido a la población el presidente Sagasti? Si eso no comienza en un compromiso desde el presidente de la República, entonces hace que se relajen”, cuestionó.

