Salaverry: No anunciamos actividades para evitar aglomeraciones

El postulante a la presidencia por Somos Perú, Daniel Salaverry, expresó que al visitar alguna ciudad no hacen un anuncio previo de sus actividades con el objetivo de prevenir aglomeración de personas.

“ Nosotros no anunciamos qué actividades vamos a tener en cada ciudad para que no nos esperen mil, dos mil, tres mil personas. Llegamos de manera espontánea para no generar esta aglomeración , pero lamentablemente a veces sí se generan ciertos grupos y nosotros tratamos de evitarlos”, aseveró Salaverry.

En tanto, dijo que sus protocolos como agrupación política son estrictos ya que no realizan caminatas o mítines; no obstante, se ha visto en algunas ocasiones varias personas alrededor de él y su equipo.

Por otro lado, el también expresidente del Congreso sostuvo que tratan de mantener los protocolos de bioseguridad durante sus recorridos proselitistas, aunque ha sido captado en varias fotografías junto al expresidente y candidato al Congreso, Martín Vizcarra, sin mantener la distancia social correspondiente para evitar contagios de la COVID-19.

“No queremos dar ningún tipo de mal ejemplo, todo lo contrario, siempre nos tomamos un momento con el expresidente Vizcarra para explicarle a la población lo importante que es que mantengan los protocolos sanitarios, que se laven las manos, que usen mascarilla, que mantengan el distanciamiento, pero el cariño a veces es excesivo y desborda estas recomendaciones ”, precisó a Canal N.

Además, aseguró que están actuando “de la mejor manera posible” para cumplir los protocolos de sus recorridos electorales con miras a las elecciones generales 2021.

JNE dispone cumplir protocolos para prevenir contagios

A través de un documento el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas exhortó a los partidos políticos en campaña a cumplir con las medidas de bioseguridad respectivas para impedir el contagio de la COVID-19.

Asimismo, solicitó el apoyo de la Policía para que haga cumplir el distanciamiento social requerido, y a la población le solicitó que siga practicando los protocolos necesarios ante la visita de un candidato a su ciudad.

