Declaran infundadas tachas contra Martín Vizcarra

El Jurado Electoral Especial ( JEE) Lima Centro 2 declaró infundadas dos tachas contra la postulación de Martín Vizcarra al Congreso por el partido Somos Perú, que fueron presentadas por la excongresista Yeni Vilcatoma y la ciudadana Mónica Yaya Luyo.

En el primer caso, Vilcatoma argumentó que el exmandatario estaba impedido de postular pues debió renunciar a la Presidencia de la República seis meses antes de las elecciones.

Sin embargo, el organismo electoral indica que el 21 de diciembre, en que el ex jefe del Estado se inscribe para postular al Parlamento, tenía la condición de ciudadano, por lo que “no resulta exigible la solicitud de renuncia al candidato Martín Vizcarra a la presidencia”.

Añade que la Constitución no prevé ni contempla la inhabilitación de los derechos políticos del presidente vacado y las denuncias penales e investigaciones que mantiene no lo imposibilitan de postular, debido a que no se trata de sentencias en primera instancia, por lo que quedó desestimada.

En cuanto a la tacha presentada por la exfuncionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Mónica Yaya Luyo, también fue declarada infundada debido a que la vacancia de Vizcarra no se puede considerar como impedimento o limitativo a participar como candidato al Parlamento.

Hay una tercera tacha pendiente de resolver, planteada por el ciudadano José Carlos Medina Bolo, quien considera que Vizcarra debió renunciar antes del 12 de octubre, por haber sido presidente.

En otra de sus resoluciones, el JEE admitió en parte la solicitud de inscripción de la lista del Partido Nacionalista al Parlamento por Lima, reservándose el pronunciamiento con relación a los candidatos Natalia Taco López Nº 6, Erick Leonardo Verano Meza Nº 9 y Manuel Juan Calonge Merino Nº 19.

Vladimir Cerrón no va

El JEE Lima Centro 1 declaró consentida la Resolución Nº 00056, que declaró improcedente la inscripción de Vladimir Cerrón a la segunda vicepresidencia por el partido Perú Libre, y admitió en parte la plancha presidencial encabezada por Pedro Castillo.

