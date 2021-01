Dos tachas contra Martín Vizcarra son declaradas infundadas por el JEE

Por mayoría, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 decidió declarar infundadas dos tachas en contra de la postulación de Martín Vizcarra al Congreso para las próximas elecciones generales.

La respuesta del organismo electoral sobre la solicitud presentada por la exlegisladora Yeni Vilcatoma, indica que el 21 de diciembre, fecha en la que Vizcarra postula al Parlamento, el expresidente tenía la condición de ciudadano.

“No resulta exigible la solicitud de renuncia al candidato Martin Alberto Vizcarra Cornejo a la Presidencia de la República, por cuanto no está expresamente contenida en la norma , porque de acuerdo a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos antes anotados y, a la propia Constitución, está exenta cualquier interpretación restrictiva de los mismos” indica la resolución.

El ente electoral sostuvo que la Constitución no prevé ni contempla la inhabilitación de los derechos políticos del presidente vacado. Asimismo, precisó que las denuncias penales e investigaciones que mantiene el exmandatario no lo imposibilitan de postular , debido a que no se tratan de sentencias en primera instancia, por lo que quedó desestimada.

Por otra parte, el JEE también declaró infundado el recurso presentado por la exfuncionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Mónica Yaya Luyo contra Vizcarra, debido a que no resulta exigible porque “no está expresamente contenida en la norma”.

En dicha resolución, se ratificó que la vacancia de Vizcarra por el Congreso no se puede considerar como impedimento o limitativo a participar como candidato al Parlamento, porque la Constitución no prevé ni contempla la inhabilitación de sus derechos políticos.

La tacha de Vilcatoma contra Vizcarra fue desestimada. Foto: composición / La República

Tercera tacha contra Vizcarra

La última tacha contra el expresidente, interpuesta por el ciudadano José Carlos Medina Bolo, fue admitida a trámite por el JEE, luego de que subsanara los errores por los cuales en un primer momento fue rechazada.

De acuerdo a la solicitud de Medina Bolo, el candidato al Congreso por Somos Perú debió renunciar antes del 12 de octubre por haber sido Presidente de la República para postular al Parlamento en los próximos comicios generales.

