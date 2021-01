Candidatos que no respetan medidas contra la COVID-19: ¿quién los regula?

A poco más de tres meses para que las elecciones generales se realicen, han iniciado las campañas de los partidos políticos para conseguir el voto de la ciudadanía. Sin embargo, en medio de la pandemia por la COVID-19, y una posible segunda ola de contagios, no hay forma de regular a estas organizaciones con algún tipo de sanción si no cumplen las medidas de bioseguridad.

En diálogo con La República, José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), explicó que, en el plano electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no tiene potestad para sancionar a ningún partido que no cumpla con las medidas sanitarias, al no estar contemplado en las normas.

“ En el plano electoral el JNE no tiene competencia para fiscalizar eso (sanciones por incumplir medidas de bioseguridad). Las campañas en pandemia no están reguladas dentro de las normas que sacó el Congreso para las elecciones, donde establecieron las pautas de como iba a ser la elección”, sostuvo.

El experto en temas electorales, Fernando Tuesta, coincidió en este punto, pues aclaró que en las normas electorales no hay ningún tipo de sanción para estos casos en específico. “En las normas electorales no hay ninguna (sanción), no hay nada. Yo creo que desde ese lado lo tomarán desde las normas generales, pero no hay nada que nos pueda a llevar a aplicar alguna norma”, enfatizó para este diario.

En el plano electoral el JNE no tiene competencia para fiscalizar sobre estas acciones de los candidatos. Foto: La República

Medidas que pueden tomar la autoridades

Respecto a las medidas que podrían tomar las municipalidades de los lugares donde se realizan campañas o mítines y se aglomeran gran cantidad de personas, Tuesta remarcó en que no existen castigos en la ley, pero indicó que las municipalidades podrían poner limitaciones mediante ordenanzas.

“ Las municipalidades, a través de ordenanzas, pueden colocar limitaciones y llevarlas adelante . No existen sanciones que puedan ser realmente efectivas. Las sanciones tienen que estar en la ley y no hay manera, salvo que se denuncie a los responsables y eso vaya más por la vía penal”, aseveró.

Por su parte, Villalobos mencionó que la sanción por parte de una municipalidad hacia un partido podría ser tomada como una clase de “venganza política” al no dejar que realice su campaña.

“Si alguien del Gobierno o una municipalidad quiere sancionar a un partido, van a decir que el alcalde es de tal partido y más que una sanción, dirían que es una venganza política al no dejar hacer campaña al contendor, ese es el problema para las autoridades (...) Las municipalidades tienen que hacer cumplir el tema de los aforos, pero no hay nada sobre campañas”.

Las municipalidades podrían poner limitaciones mediante ordenanzas para las campañas. Foto: La República

Deben autorregularse

Tras explicar que no hay ningún tipo de sanción que se le puedan interponer a los candidatos que no cumplan con las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, ambos expertos coincidieron en que tanto el JNE como el ministerio de Salud deben exhortar a que se autorregulen.

“ El JNE va a tener que exhortar a los partidos a que se autorregulen y que procuren no hacer actividades que expongan a los electores o en todo caso que sea con los distanciamientos y las mascarillas”, expresó José Manuel Villalobos.

“También podría ser el Ministerio de Salud que, habiendo observado las actividades que ponen en riesgo la salud pública y teniendo en cuenta el contexto y un repunte en la cantidad de contagiados, pidan que se abstengan de hacer actividades con electores”, añadió Fernando Tuesta.

El JNE deberá exhortar a los candidatos a que se autorregulen para evitar contagios. Foto: Andina

