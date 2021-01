JEE inscribe fórmula presidencial del APRA, encabezada por Nidia Vílchez

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 decidió inscribir la fórmula presidencial del APRA, luego de que esta no recibiera ninguna tacha por parte de la ciudadanía.

“ Resuelve inscribir la fórmula de candidatos a presidente y vicepresidentes de la República para las elecciones generales 2021 , presentada por José Germán Pimentel Aliaga, personero legal titular de la organización política Partido Aprista Peruano”, se lee en la resolución Nº 00002-2021-JEE-LIC1/JNE.

Es así que la plancha encabezada por Nidia Vílchez, quien va acompañada de Iván Hidalgo Romero y Olga Cribilleros Shigihara como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, se encuentra en carrera electoral.

En este proceso electoral, el partido de la estrella tuvo inconvenientes para la inscripción de sus listas de candidatos al Congreso, por lo que emprendieron apelaciones ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Tenemos 24 Jurados Electorales Especiales, de los cuales estamos esperando sus resoluciones y nosotros apelaremos en la segunda instancia que es el JNE . Yo no me rindo, en toda mi vida he podido tener seguramente caídas y me he levantado, no voy a hacer la excepción y voy a continuar ahora, acompañando a mi partido. Continúo en la campaña”, dijo Vílchez Yucra en diálogo con RPP.

Conceden apelación para inscripción de candidatos al Congreso

El JEE de Lima Centro 1 concedió un recurso de apelación presentado por el APRA para inscribir a sus candidatos al Congreso, que tiene entre sus integrantes a Carla García, hija del expresidente Alan García.

Esto, luego de que la resolución N° 00043-2020-LC1/JNE, notificada el pasado 27 de diciembre, declarara improcedente la solicitud del personero legal del partido, José Pimentel Aliaga, sobre “el pedido de apertura del sistema” para la inscripción de la lista congresal de la agrupación con miras a los comicios del próximo 11 de abril.

Es así que la entidad electoral decidió “conceder el recurso de apelación” contra el primer fallo de improcedencia y, en consecuencia, “elevar los actuados al Jurado Nacional de Elecciones”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.