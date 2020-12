La candidata a la presidencia en representación del Partido Aprista Peruano, Nidia Vilchez, manifestó que acompañará en el proceso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, luego de que el Jurado Electoral Especial rechazara la solicitud de su personero legal, José Pimentel, para que le permita ingresar sus candidatos al Congreso.

“Tenemos 24 Jurados Electorales Especiales, de los cuales estamos esperando sus resoluciones y nosotros apelaremos en la segunda instancia que es el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no me rindo, en toda mi vida he podido tener seguramente caídas y me he levantado, no voy a hacer la excepción y voy a continuar ahora, acompañando a mi partido. Continúo en la campaña ”, dijo en declaraciones a RPP.

Respecto al posible retiro de su candidatura, anunciado por Omar Quesada cuando se dio a conocer el rechazo a la inscripción de las listas, la aprista invocó al exsecretario del PAP y afirmó que confía en que él “va a acompañar también hasta el final”.

“Tenemos una gran responsabilidad que la hemos asumido de nuestros militantes, acá no nos ha puesto nadie en particular, nos la hemos ganado con la confianza de la militancia”, añadió Vilchez.

Mira con optimismo proceso de apelación

La candidata del Apra también se mostró optimista frente a los resultados del proceso de apelación, y recordó que el partido en 90 años ha pasado por varias dificultades.

“He sido empoderada por la militancia a nivel nacional y también estoy en la obligación de acompañarlos hasta el final. Yo no me pongo en escenarios negativos, al contrario, soy positiva , y en ello sustentaremos en el momento en que se nos solicite”, manifestó Nidia Vilchez.

Su plancha presidencial sí fue admitida por la entidad electoral, ya que según indica la resolución cumplió con los requisitos de “admisibilidad y procedibilidad” de acuerdo a ley.

