Asesor de presidente Francisco Sagasti renunció a su candidatura al Congreso

Carlo Magno Salcedo, asesor del presidente Francisco Sagasti, presentó la renuncia a su candidatura al Congreso de la República por el Partido Morado, tal como Julio Guzmán, líder la agrupación, anunció semanas atrás.

“ Renuncio ahora porque recién puedo hacerlo de acuerdo a ley . Antes de ser admitida mi candidatura no podía renunciar a la misma”, manifestó a través de sus redes sociales.

En un oficio enviado a la presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, Salcedo informó que su decisión se encuentra respaldada por el artículo 47 del Reglamento de inscripción de fórmulas presidenciales y listas congresales.

“Desde el primer momento que acepté trabajar como asesor del presidente Francisco Sagasti tuve claro que tendría que renunciar a mi candidatura . Solo era cuestión de esperar el momento en que pudiera hacer de acuerdo a ley”, agregó.

En setiembre, se dio a conocer que la fiscal Rocío Sánchez, del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, conversó con Carlo Magno Salcedo, entonces asesor del Partido Morado, el mismo día en que se inició una investigación preliminar contra la agrupación por el presunto delito de lavado de activos.

El dominical Panorama mostró unos chats en los que se observó una comunicación entre los involucrados. En esta charlaron sobre una llamada de la Fiscalía, aspecto por el que Sánchez se mostró, aparentemente, presta a colaborar.

Carlo Magno Salcedo: Una consulta. Hace un rato llamaron a Julio Guzmán de la Fiscalía para preguntarle su dirección porque querían enviarle un documento. ¿Sabes si tiene alguna relación con lo que hemos estado coordinando?

Rocío Sánchez: No. No tiene nada que ver. No será de esa carpeta. Por eso yo no envío oficio a ningún despacho. Antes que vaya y le hagan un show mediático, verifiquen qué número de carpeta es y yo lo veo en el sistema.

Conversación de WhatsApp entre la fiscal Rocío Sánchez y Carlo Magno Salcedo, asesor del Partido Morado.