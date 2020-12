El presidente de transición, Francisco Sagasti, aseguró que renunciará a su postulación como segundo vicepresidente de la fórmula de Julio Guzmán por el Partido Morado, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) admita la plancha presidencial.

“ Hicimos una consulta legal, y uno no puede renunciar a lo que no es . Yo en este momento no soy candidato hasta que lo admita el Jurado Especial de Elecciones”, afirmó el mandatario a Exitosa.

En esa línea, confirmó que tal como lo anunció cuando asumió la presidencia del país, no va a participar de las próximas elecciones 2021 que se llevarán a cabo el próximo 11 de abril.

“ A los dos segundos que salga publicado, ahí estará mi carta de renuncia . Total y absoluta neutralidad, no vamos a intervenir, tranquilidad, el suelo está parejo”, manifestó Sagasti.

El 22 de diciembre fue el último día para que los candidatos inscriban a su plancha presidencial ante el JEE, por lo que el Partido Morado ingresó la lista junto al nombre de Francisco Sagasti Hochhausler.

A través de su página web, el organismo electoral publicó el expediente en el cual figura el jefe de Estado como participante junto al candidato presidencial Julio Guzmán, para los comicios de 2021.

Secretario del PM informó previamente que Sagasti renunciará a la lista

Luego de que la prensa diera a conocer que su inscripción fue aprobada, el secretario general del Partido Morado y candidato al Congreso, Rodolfo Pérez, indicó que Sagasti renunciará cuando el JEE admita plancha de Guzmán , al igual que lo manifestado por el mandatario.

“Para renunciar formalmente a una candidatura, esta tiene que estar admitida por la instancia electoral competente, en este caso, el JEE Lima Centro 1. Luego que la plancha presentada sea admitida, el presidente (Francisco Sagasti) va a formalizar su renuncia, tal como se comprometió ante el país”, declaró a RPP.

