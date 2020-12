Hija de fundador del Frepap postula al Congreso con Podemos Perú

Raquel Ataucusi Puchuri, hija del fundador del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), es candidata al Congreso de la República con el partido Podemos Perú, del cuestionado e investigado José Luna Gálvez.

De acuerdo con la hoja de vida presentada ante el ente electoral, Ataucusi Puchuri cuenta con estudios técnicos en Administración de Empresas. Trabajó de 2011 a 2019 como asesora del Comité Central Pro Titulación. Además, fue promotora social de la Asociación de Moradores de Villa Nueva América de 2015 a 2018.

Su último empleo registrado es el de asesora de la Asociación de Comerciantes Agropecuarios-Acasmipe, cargo que desempeñó de 2015 a 2019.

La hermana del presidente del Frepap también se encuentra afiliada a Podemos Perú. Fue el pasado 17 de setiembre cuando la organización política presentó su inscripción, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Disputas de ‘hermanos’ en el Frepap

A fines de noviembre, Raquel Ataucusi relató a La República que las variación en la postura del Frepap respecto a la vacancia del expresidente Martín Vizcarra habrían sido por conveniencias.

“Ellos votaron por la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Primero dijeron que no, pero como no les salió bien lo que han estado pidiendo, entonces dijeron sí. No pensaron en el pueblo”, manifestó la también hermana de Jonás Ataucusi Molina, presidente del partido.

Según la versión de la ahora candidata al Congreso, la bancada en cuestión decidió cambiar su voto para destituir a Vizcarra Cornejo por “negociados”. “ Estuvieron pidiendo dos ministerios , hasta donde yo sé. Eso no es dable, para mí es un chantaje. Por respeto a Dios y a sus principios, tendrían que pensar en el pueblo, no pedir algo a cambio de algo”, cuestionó.

Otro aspecto mencionado por Ataucusi Puchuri es que los dirigentes del Frepap no aceptaron que su hermano Jonás sea quien lidere la lista presidencial de la agrupación para las elecciones de 2021. “No será Jonás. Tendremos que poner a otro candidato”, refirieron.

Sin embargo, Raquel los conminó: “No. Si no va mi hermano, no hay plancha presidencial . Si hay otro candidato yo voy a denunciar y voy a sacar todo lo que ustedes tienen escondido”.

Como se recuerda, el Frepap no presentó precandidato a la Presidencia y solo inscribieron su lista al Parlamento. El último 22 de diciembre, el Jurado Electoral Especial declaró inadmisible dicha lista por Lima.

El ente electoral realizó observaciones sobre irregularidades administrativas en los documentos presentados. La resolución detalla que el partido tiene un plazo de dos días calendario para poder subsanarlas y hacer válida la inscripción.

Cuestionamientos en Podemos Perú

Podemos Perú también es cuestionado, no solo por las presuntas firmas falsas que habrían utilizado para conseguir su inscripción ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sino también por la presencia de su fundador José Luna Gálvez y de su candidato a la Presidencia, Daniel Urresti.

José Luna Gálvez es investigado por el Ministerio Público por, presuntamente, formar parte de la organización criminal Los Gángsters de la Política.

La hipótesis fiscal es que este habría captado a Guido Aguila e Iván Noguera, exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, para que intervengan en la elección del jefe de la ONPE, Adolfo Castilllo Meza, para así lograr la inscripción del partido.

Por otro lado, Daniel Urresti afronta un proceso por ser el presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos. En la última sesión del juicio oral, que se desarrolló el 21 de diciembre, el colegiado admitió el pedido de la Fiscalía para que uno de los hijos del fallecido participe como testigo.

