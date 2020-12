El partido Contigo presentó una queja ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la imposibilidad de la inscripción de su plancha presidencial y lista de candidatos al Congreso para las próximas elecciones generales.

Según se informó, el sistema de la organización presentó fallas y la plataforma virtual del JNE era lenta, por lo que solo pudieron concretar la inscripción de una de las listas al Parlamento.

“Debido a fallas en el sistema informático de la organización y la lentitud de la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones, nuestra organización no ha podido inscribir la plancha presidencial encabezada por el Dr. Pedro Angulo ni las listas parlamentarias, con excepción de la lista de Lima Metropolitana”, indicó el comunicado.

“A fin de garantizar nuestro derecho constitucional a la participación política, hemos interpuesto un recurso de queja que esperamos sea amparado por el pleno del JNE” , añadió.

Pedro Angulo, candidato a la presidencia por Contigo, manifestó a Andina que la agrupación “no participará en las elecciones” debido a que el plazo previsto impide que continúen con su intervención.

Por el contrario, el comunicado presentado del partido y las declaraciones del secretario general Jorge Villacorta a La República aseguraron que tienen planeado continuar en carrera con la queja presentada.

“Hemos puesto un recurso de queja al jurado para que se restituya nuestro derecho a inscribir nuestras listas”, comentó.

El secretario general también negó que haya habido un problema con la firma digital del personero, tal y como precisó Angulo. Asimismo, indicó que fue problema de la plataforma del JNE y no un tema interno de su sistema.

“No ha habido ningún problema con el personero. La firma digital del personero está inscrita. Era por un problema de la plataforma y tenemos videos y fotos de la caída del sistema del JNE”, precisó.

Angulo apunta a un problema interno

Pedro Angulo, candidato a la Presidencia por Contigo, aseveró en diálogo con Andina que su agrupación no participará en las elecciones electorales de 2021 debido a problemas internos en todo sus sistema de internet para registrarse en la plataforma del JNE.

“Me informan del partido que no ha podido inscribirse la lista presidencial. No vamos participar en las elecciones, la imposibilidad de habernos inscrito en el plazo previsto impide que sigamos participando lamentablemente” , afirmó.

Además, dijo que, pese a haber registrado en el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes Electrónico, la lista de candidatos al Congreso por Lima no podrá continuar en carrera dado que Contigo no logró inscribir las relaciones parlamentarias de otras regiones.

“Al haber solo una lista en Lima, no califica para que podamos continuar. Debe haber listas en un mínimo de regiones y no se logró, había problemas con la firma digital del personero que estaba en una sola computadora y no en varias desde donde se hacia el registro”, aseveró.

Al respecto, señaló que hubo impases con la identificación del personero y reiteró que fueron problemas internos los que imposibilitaron la participación del partido en las elecciones presidenciales y parlamentaria.

“Ese no ha sido el problema. Ha sido administrativo, tanto en lo interno como en el sistema, parece que al último se han inscrito varias listas y eso generó problemas en intranet”, acotó.

Pedro Angulo apuntó a problemas internos de la agrupación. Foto: LR

