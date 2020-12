Contradicciones. Las disputas internas dentro de Todos por el Perú queda una vez más en evidencia a cuatro meses de realizarse las elecciones generales del 2021.

Esta vez, Áureo Zegarra, presidente del partido, inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), anunció la decisión por “unanimidad” de retirarse de los comicios del 11 de abril luego de que 10 de los 14 delegados hábiles respaldaran la candidatura presidencial del exgobernador de Ica Fernando Cillóniz el domingo 6 de diciembre, durante el proceso de elecciones internas.

De acuerdo a Zegarra, el pasado sábado, Todos por el Perú realizó una asamblea donde optó por el retiro de la organización política del proceso electoral del 2021.

“Hicimos llegar a la ONPE la comunicación respectiva y solamente esperamos, de acuerdo a ley, en el procedimiento que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para que los partidos políticos, si tuvieran lista, la retirasen”, declaró el último lunes en RPP.

Además, informó que tal decisión fue a raíz de que el Equipo Lava Jato incluyera a Todos por el Perú como parte de la investigación por lavado de activos que se le sigue a Julio Guzmán por haber favorecido, presuntamente, a la empresa Odebrecht el 2016.

Aureo Zegarra asistió en representación de Todos Por el Perú

Áureo Zegarra contó que llegaron notificaciones a la agrupación por parte de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cuarto Despacho del Equipo Especial, grupo que investiga la entrega de 400.000 dólares a Julio Guzmán.

“Lo primero que se nos hace conocer es que existe y está en un proceso bastante avanzado de investigación las denuncias por dos miembros del Frente Amplio y también por un programa de televisión, a través de un periodista, sobre un señor Guimaraes de Brasil, al que supuestamente se habrían entregado 400.000 dólares a nuestro candidato de ese entonces”, expresó.

Comité Político niega retirarse de contienda electoral

Sin embargo, en conversación con La República, Jaime Freundt López, miembro del Comité Político y candidato a la segunda vicepresidencia, negó que Todos por el Perú haya acordado apartarse de la campaña electoral el próximo año.

“No es verdad (que nos hayamos retirado). Eso lo que él desearía, pero no es verdad . Él no puede retirar una lista que todavía no fue presentada. La única instancia que puede sacar a Todos por el Perú de las elecciones es una asamblea”, comentó.

Según el dirigente, Áureo Zegarra habría creado dos asambleas ficticias: una el 29 de octubre con el fin de “autorizar” la participación en abril, y otra el 5 de diciembre donde, contrariamente, lo “desautoriza”.

“Él (Áureo Zegarra) no puede hacer una asamblea pidiendo que el partido no participe. Ya está participando desde el 15 de octubre. Zegarra creó un tribunal paralelo e hizo una serie de irregularidades perjudicando el derecho de participación y amenazando a la gente para que no entregue sus documentos”, acotó.

Fernando Cillóniz

Áureo Zegarrra comunicó que se dispuso el levantamiento del secreto bancario de Todos por el Perú con el fin de colaborar con el Equipo Especial, que viajará en las próximas semanas a Brasil con el objetivo de entrevistar a exfuncionarios de la constructora.

“No puede un partido, en estas condiciones, decirle al ciudadano: ' Oiga, nos presentamos, estamos dentro del proceso y tenemos una investigación seria’. Somos un partido que ha demostrado seriedad en todos estos años, no tenemos nada que ocultar”, aseveró.

Ante lo acontecido, Jaime Freundt explicó que estas decisiones no influirían en la candidatura presidencial de Fernando Cillóniz, y que el proceso “debe seguir con normalidad”.

“Los que están metidos en problemas son: Áureo Zegarra y Julio Guzmán. El problema es el dinero que pudieron haber recibido en la campaña del 2016. A ellos se los tendrá que investigar”, precisó.

Todos por el Perú, junto con los otros 23 partidos, tienen hasta el 22 de diciembre para presentar sus solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales, así como las listas de postulantes al Congreso y Parlamento Andino.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.