El Ministerio del Interior (Mininter) negó las declaraciones del candidato presidencial Hernando de Soto y la encuesta que aseguró contiene información proveniente de la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN), entidad adscrita a este sector.

El economista y postulante por el partido político Avanza País mostró un sondeo que lo ubica en primer lugar de intención de voto correspondiente a diciembre, con mira a las próximas elecciones generales del 2021.

“Gente allegada al aparato estatal parece que estaba indignada por la enorme diferencia que hay entre las encuestas que ellos manejan con amplitud del territorio nacional que no tienen ninguna otra encuestadora”, señaló De Soto en Willax el último lunes tras mostrar el supuesto estudio.

Hernando de Soto difundió la encuesta negada en programa de televisión. Foto: captura Willax

Sin embargo, esta institución rechazó la información vertida y resaltó la falta de veracidad de lo declarado por el aspirante a la Presidencia y quien apoyó a Keiko Fujimori en las elecciones 2011 y 2016.

“Las declaraciones del señor Hernando De Soto en un programa de televisión, en el sentido de que la DGIN realiza o ha realizado una encuesta político-electoral, no corresponden a la verdad”, se lee en el comunicado de la institución.

Además, se precisó que la DGIN no tiene la función de realizar encuestas de opinión . Según mencionó Hernando de Soto, estos sondeos locales se informan cada 15 días “directamente al presidente de la República”.

“La realización de encuestas no forma parte de las funciones de la DGIN, y las autoridades políticas (prefectos, subprefectos y gobernadores) se rigen por lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior”, señala el sector.

Hernando de Soto con 4.1%, según encuesta del IEP

De acuerdo al último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), para La República, correspondiente a diciembre, quien se mantiene en el primer lugar es George Forsyth con 14.7% , cifra que representa una reducción considerable de respaldo de la población.

El segundo lugar de las preferencias lo disputa Verónika Mendoza y Julio Guzmán con 9.1%, le siguen Keiko Fujimori con 7,7% y Daniel Urresti con 6,3%.

Hernando de Soto se encuentra en sétimo lugar con 4.1%, solo después de Yonhy Lescano que obtuvo 4,5%. Sin embargo, un 29% no elige a ninguno de los que están en carrera: 22,4% no votaría por ninguno, 5,3% no sabe o no precisa, y 1,7% anularía adrede su sufragio (voto en blanco o viciado).

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.