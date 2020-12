Vizcarra invita a exministros para que postulen al Congreso con Somos Perú

Martín Vizcarra, actual candidato al Congreso con el partido Somos Perú, manifestó que está convocando a extitulares de carteras durante su gestión para que postulen junto a él en la misma lista.

“ Estoy invitando a algunos exministros que han trabajado conmigo . Lo que pasa es que hay que hacer todo un procedimiento un poco engorroso para la inscripción y queremos no esperar el 22 de diciembre, que es la fecha límite; lo queremos hacer con días de anticipación”, dijo en diálogo con RPP.

En esa misma línea, refirió que dichos ministros vienen siendo reclutados para la lista congresal con el fin de que puedan sumar a los distintos lineamientos que busca el partido de cara a las elecciones generales de 2021.

“Van en el tema de cuidado ambiental, desarrollo e infraestructura física, y en el tema de seguridad ciudadana. En esos aspectos hemos convocado a ministros para que nos acompañen . Me hubiera gustado que me acompañen varios ministros con los cuales terminamos, pero [no es posible] por un problema de tiempo”, sostuvo.

Fue el pasado 9 de noviembre que el Pleno de Congreso, con 105 votos a favor, aprobó la segunda moción de vacancia presidencia contra Martín Vizcarra por la causal de “permanente incapacidad moral”.

Vizcarra: Somos Perú me mostró que estuvo contra la vacancia

Asimismo, al ser cuestionado por postular con Somos Perú, que fue una de las bancadas que tuvo a parlamentarios a favor de la vacancia en su contra, Vizcarra Cornejo aseveró que la postura del partido no era esa.

“ Ellos me mostraron que como partido habían tenido una posición en contra de la vacancia y que cuando los congresistas desatendieron esa posición del partido, a cuatro expulsaron y tres están en proceso de investigación interna”, destacó.

Reiteró que el proceso de destitución responde a “intereses particulares” y que uno de ellos era que los comicios de 2021 no se realizaran en la fecha programada.

“ Lo que hay allí [en el Congreso] es grupos con intereses particulares . Yo lo dije, lo repito, a mí me pidieron postergar las elecciones, de ninguna manera. Si queremos que fortalecer la democracia tenemos que respetar los plazos establecidos”, agregó.

Vizcarra: Este Congreso es igual de malo que el disuelto

En cuanto a la situación actual de la comisión especial que elegirá a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Martín Vizcarra sostuvo que este Parlamento no debería seguir con el proceso de selección.

“Después de la vacancia, ante el reclamo contundente de la ciudadanía, se tiraron para atrás y luego una a una cada bancada fue retirando a sus representantes de la comisión para elegir a los miembros del Tribunal. Dijimos: ‘tenemos confianza que este Congreso en el poco tiempo que le queda no va a elegir a los miembros [del TC]’ . Nuevamente están la carga”, apuntó.

Además, dijo que uno de los motivos para que la comisión especial no elija a los tribunos es porque el Legislativo es “igual de malo” que el anterior. “[Este Congreso] es igual de malo, no es peor ni mejor, es igual de malo que el Congreso disuelto ”, acotó.

