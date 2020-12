Francisco Sagasti reitera que no adelantará elecciones de 2021

El jefe de Estado, Francisco Sagasti, reiteró que no interferirá para adelantar las elecciones generales de 2021, ya que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) son entes autónomos que ya vienen desarrollando el proceso.

“ Ya tenemos un calendario electoral, ya tenemos todo un proceso en marcha. No vamos a modificar eso . Las autoridades electorales, el JNE, la ONPE, la Reniec son entidades autónomas y no vamos a interferir ni tratar de adelantar. El Ejecutivo no tiene vela en manejar este proceso electoral para nada”, declaró a RPP.

Ello, en relación a lo dicho por el expresidente Ollanta Humala, quien instó a que el proceso electoral se adelante por el accionar del Congreso, que, según dijo, viene impulsando iniciativas legislativas inconstitucionales.

Además, informó que junto al Ministerio de Justicia están trabajando en una iniciativa para que en todos los niveles del Gobierno prime el principio de neutralidad.

“Estamos dando una directiva muy clara a todos los funcionarios públicos para mantener neutralidad. Esa iniciativa ya está en camino, el ministro de Justicia está preparándola, y también va a pasar por la Presidencia del Consejo de Ministros para asegurar que nadie del Ejecutivo favorezca a uno u otro candidato ”, añadió.

El mandatario agregó que están tomando todas las medidas necesarias para que los comicios de abril del año próximo se realicen de forma adecuada, transparente y, sobre todo, siguiendo los protocolos por encontrarnos en medios de una pandemia.

“Esto significa triplicar y cuadruplicar el número de puestos de votación. Esto tiene un costo muy grande. A la hora de plantear el presupuesto tenemos que ver si queremos elecciones limpias, tenemos que apoyar presupuestalmente a la ONPE y esa es una prioridad absoluta ”, destacó.

Sagasti no participará más en la plancha presidencial de Julio Guzmán

Sagasti Hochhausler comentó, una vez más, que no seguirá adelante con su participación en la plancha presidencial del Partido Morado, que encabeza Julio Guzmán. Aseguró que está a la espera de la resolución de los entes electorales, ya que él declinó a su precandidatura.

“El mismo día que fui designado presidente del Congreso y encargado de la Presidencia, yo presenté mi renuncia irrevocable . Esto tiene un proceso, que ignoro los detalles, aparentemente como no hay una norma sobre renuncias antes de que se produzcan las elecciones internas, la ONPE y el JNE dejó la cosa en suspenso”, apuntó.

