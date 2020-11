El expresidente nacionalista Ollanta Humala se refirió a la decisión de Martín Vizcarra de querer postular al Congreso de la República con Somos Perú de cara a las elecciones generales del 2021.

A pesar de que en un principio dijo “no meterse” en la forma como “otros partidos eligen a sus candidatos”, Ollanta Humala consideró que el caso de Martín Vizcarra si llama la atención, ya que irá con una agrupación que apoyó la vacancia presidencial que, finalmente, trajo su salida de Palacio de Gobierno.

“ Me llama la atención, desde del punto de vista ético, que vaya a postular por un partido que lo vacó . Es algo así como el síndrome de Estocolmo, le agarra cariño al agresor”, manifestó en Canal N este domingo luego de asistir a su local de votación en Surco durante las elecciones internas.

En esa misma línea, el exjefe de Estado exhortó a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a “dilucidar” el tema, pues, según su criterio, un alcalde o gobernador regional también podría postular si decide apartarse de dicho cargo.

“Tengo entendido que el plazo para que las autoridades renuncien, o de alguna manera se aparten del cargo, venció a fines de octubre […] Ese es un tema que verá el ente electoral”, expresó Humala, quién es precandidato a la presidencia el 2021 con el Partido Nacionalista Peruano.

Por otra parte, sobre su poca aparición en las últimas encuestas, Ollanta Humala dijo que “siempre funda sus expectativas electorales en el trabajo que hace” por lo que no le preocupa no figurar en los sondeos a menos de cinco meses del proceso electoral.

Asimismo, acusó al Ministerio Público de “tratar de tumbarse o desprestigiar a la política”. Afirmó que en su caso “no cometió ninguna falta” ni actos de corrupción en comparación a otros precandidatos.

“ En nuestro caso no hemos cometido ninguna falta . Hemos sido totalmente leales y transparente con el Estado. No se trata de actos de corrupción sino de aportes de campaña. La misma empresa Gasoducto no ha reconocido haber pagado coimas a funcionarios. Se ve acá una actitud opaca de la Fiscalía de tratar de meter a mi esposa, de meterme a mí, a nosotros”, aseveró.

