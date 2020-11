En desacuerdo. El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, se refirió a la postulación al Congreso de la República del expresidente Martín Vizcarra de cara a las elecciones generales del 2021.

Para Guzmán, la decisión del exjefe de Estado de ir con Somos Perú a los comicios del próximo 11 de abril sería “un error”. A su parecer, lo “recomendable” para Martín Vizcarra es ir a la Fiscalía a seguir respondiendo por las acusaciones en su contra y no postular al Parlamento.

“(La postulación de Martín Vizcarra) nos parece un error. Lo he dicho ya varias veces en los últimos días. Nos parece un error por varias razones . Primero, porque si él de verdad es inocente, lo que hubiera sido recomendable es que hubiera respondido a un proceso de investigación, y no en el Congreso”, declaró a la prensa este domingo tras su salida del local de votación durante las elecciones internas del partido.

Julio Guzmán criticó, además, que Vizcarra Cornejo eligiera ir con Somos Perú cuando siete de sus integrantes votaron a favor de vacarlo el pasado 9 de noviembre, hecho que desencadenó la crisis política en el país.

“ Él se está yendo a una agrupación donde mucha gente quiso vacarlo . Eso también nos preocupa, porque en el Partido Morado, por ejemplo, no queremos saber nada de los golpistas, y me parece que ir a una organización donde hay gente que justamente te quería vacar, por una interpretación absurda de la Constitución, también me parece un error”, expresó el también precandidato a la presidencia el 2021.

Cabe recordar que Martín Vizcarra confirmó que participará en las elecciones generales 2021 al encabezar la lista congresal de Somos Perú. Seguidamente, precisó que recibió invitación de Patricia Li Sotelo.

En efecto, fue durante una entrevista en RPP que el ahora precandidato ratificó que irá al Congreso con el objetivo de “reformar completamente el concepto de inmunidad parlamentaria”.

“No puede ser que el Congreso de la República haya usado la inmunidad parlamentaria como impunidad parlamentaria. Eso será una de nuestras banderas como parte de las reformas políticas que ya hemos planteado y que, sin embargo, el anterior Congreso y tampoco este han trabajado al respecto”, declaró el último viernes 27.

