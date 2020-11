El Frepap no está libre de pecados políticos ni disputas de ‘hermanos’

La inicial abstención de la bancada frepapista, el 11 de setiembre, sobre la admisión a debate de la moción de vacancia del expresidente Martín Vizcarra, cambió con la aparición de los audios que guardaban conversaciones comprometedoras de Vizcarra con trabajadoras de su entorno respecto al caso Richard Swing.

El 18 de setiembre, los legisladores del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), brazo político de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu), votaron por la vacancia, aunque la iniciativa no prosperó porque no obtuvo los votos necesarios.

Un mes después, cuando se presentó el segundo pedido de destitución presidencial, la agrupación israelita dijo que no iba a suscribir el documento.

Pero la declaración de un aspirante a colaborador eficaz respecto a presuntos sobornos que habría recibido Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua, hizo que se inclinara nuevamente por la vacancia. Esta vez la destitución sí se concretó.

Las variaciones que se habían producido en la postura del Frepap tenían sentido, pero no para Raquel Ataucusi Puchuri. La hija del fundador de la Aeminpu y del Frepap, Ezequiel Ataucusi Gamonal, sostiene que estos cambios de actitud respondieron a conveniencias.

“Ellos votaron por la vacancia del Presidente Martín Vizcarra, primero dijeron que no, pero como no les salió bien lo que han estado pidiendo entonces dijeron sí, no pensaron en el pueblo ”, cuestiona.

-¿Por qué cambiaron de opinión?, le preguntamos.

-Por intereses personales, todos sabemos cuál es el negociado debajo de la mesa.

-¿Puede decir alguno de los negociados?

- Estuvieron pidiendo dos ministerios , hasta donde yo sé. Eso nos es dable, para mí es un chantaje. Por respeto a Dios y a sus principios, tendrían que pensar en el pueblo, no pedir algo a cambio de algo.

-¿Eso le pidieron al gobierno de Martín Vizcarra?

-Así es. Pero no le aceptaron. El ingeniero, bueno pues, habrá recapacitado y no quiso negociar nada, por eso es que ellos cambiaron de decisión.

-¿Qué ministerios pidieron?

-Agricultura e Inclusión Social.

Buscamos insistentemente la versión de la bancada frepapista respecto a esta aseveración, pero la respuesta por escrito o vía telefónica nunca llegó.

“Es cobardía. Así como han hecho las cosas deberían dar la cara. Ellos no reciben llamadas de ningún periodista porque saben lo que han hecho, saben que no van a poder responder. Están colocando en internet videos y fotos diciendo que actúan en favor del pueblo, pero no es así. Me han decepcionado”, declara. Y lamenta que el partido y la iglesia hayan sido tomados por la familia Molina, parientes maternos de su hermano Jonás Ataucusi Molina, presidente del Frepap y misionero general de la congregación evangélica desde el año 2000 cuando falleció el patriarca Ezequiel Ataucusi Gamonal.

Sin plancha presidencial

Raquel Ataucusi Puchuri refiere que no ha dejado de dar batalla por recuperar los principios y el camino trazado por su padre.

Cuenta que el 31 de octubre se reunió en un lugar de la amazonía con su hermano Jonás Ataucusi y el asesor legal del Frepap, Wilfredo Tenorio Molina, entre otras personas, para elaborar la plancha presidencial del partido.

Raquel llevó a la cita una postura irrenunciable: Jonás debía ser el candidato presidencial y ella la primera vicepresidenta. Los dirigentes del Frepap no aceptaron que vaya Jonás . Raquel insistió que a Jonás le correspondía postular al máximo cargo del país por ser presidente del Frepap. “No será Jonás, tendremos que poner a otro candidato”, le respondieron.

Fue entonces que Raquel los conminó: “No, si no va mi hermano, no hay plancha presidencial. Si hay otro candidato yo voy a denunciar y voy a sacar todo lo que ustedes tienen escondido”, les espetó.

-¿Por eso desistieron de presentar su plancha presidencial?

-Así es, por ese motivo.

-¿Dónde fue la reunión?

-En una parte de la selva, no puedo mencionar.

-¿Fue virtual o presencial?

-Presencial.

Ella señala a Wilfredo Tenorio Molina como el pariente que “maneja bajo amenaza o no sé qué” a Jonás Ataucusi, a quien la mayoría de feligreses nunca ha visto en los últimos veinte años.

“ No le dejan cumplir su función, ellos quieren manejar todo . Bueno, hasta aquí se les ha permitido muchas cosas. El Frepap no lo fundó un Molina, lo fundó mi padre, Ezequiel Ataucusi, y por respeto debió estar mi hermano como candidato. Pero no le dejan cumplir su papel como presidente del Frepap ni como misionero”, reclama. Y agrega que cuando dejó claro que no habría plancha presidencial sin su hermano y sin ella, Wilfredo Tenorio se retiró.

-Y su hermano Jonás ¿se pronunció en ese momento?

-Como usted pudo ver en la Dirincri en febrero, ese mismo rostro puso, se quedó callado. Lo manipulan, no puedo explicar su comportamiento. Con qué lo amenazan, si es que lo amenazan.

En febrero, Ataucusi Puchuri denunció la desaparición de su hermano Jonás porque no lo vio en los dos últimos años.

Señala que no es la primera vez que defiende los derechos de Jonás. Lo hizo cuando el Frepap fue invitado a Palacio de Gobierno y ella precisó que él debía encabezar la delegación.

“Por ese motivo tampoco asistieron a Palacio de Gobierno cuando el expresidente Vizcarra los convocó. Si no asiste el representante del partido, que es Jonás, entonces nadie puede asistir . Hay cosas que se van a desatar así me cueste la vida porque ellos me han amenazado de muerte”, asevera. Y anota que la lucha es con Wilfredo Tenorio porque él es quien coloca dirigentes, sobre todo en el Comité Ejecutivo Nacional.

Están trayendo abajo al partido, están tratando de captar votos bajo una imagen espiritual, pero de eso no tienen nada, usan la vestimenta sagrada como un simple disfraz”, dice con firmeza.

Sobre las aseveraciones de Raquel Ataucusi, Wilfredo Tenorio respondió por WhatsApp: “Yo me encuentro fuera de Lima, desconozco esos temas”.

Fallida conciliación

En esta pugna por el control de la congregación y del partido político también está Juan Ataucusi Ospina, otro de los hijos de Ezequiel Ataucusi Gamonal.

En setiembre pasado, Juan demandó penalmente a su hermano Jonás por utilizar un documento que lo declara misionero general de Aeminpu, pero que no tiene la firma del patriarca Ezequiel Ataucusi.

Su abogado Sergio Jiménez anota que la presencia de Juan sigue siendo un dolor de cabeza para Jonás porque su cliente tiene los derechos legales para representar a Ezequiel. También dice que le hicieron llegar un pedido de conciliación, el mismo que fue rechazado.

“Tenemos información de que iban a proponer a Juan Ataucusi que integre la plancha presidencial. Por eso se ve que ahí falta el segundo vicepresidente”, arguye Sergio Jiménez.

En las elecciones del 2021, el Frepap solo presentará candidatos al Congreso. Su lista será elegida el 6 de diciembre a través de delegados. Así lo determina el reglamento del partido fundado en 1989.

Vieron una gran masa y un caudal electoral

El antropólogo Juan Ossio, quien siguió por muchos años el devenir de Aeminpu, considera que hay un caos en la institución donde han llegado oportunistas.

Prefieren mantenerse en reserva porque saben que Jonás no es líder, no está preparado para atender a los medios de prensa, no tiene capacidad para improvisar ni dar una clase bíblica como lo hacía su padre.

Hay muchos que siguen al pie de la letra los legados del maestro Ezequiel, pero otros solo son oportunistas, sin fe. Hay un caos, y a río revuelto, ganancia de pescadores.

Los que aprovechan son los que se acercaron y vieron una gran masa, un caudal electoral. Es la situación en que han llegado al Congreso. Puedo decir que no son israelitas de corazón, que siguen la huella del maestro Ezequiel Ataucusi, solo son oportunistas”.

Claves

Meollo. Juan Ossio señala que el gran problema de los israelitas empieza en el año 2000, cuando fallece su líder Ezequiel Ataucusi y no había nadie que pudiera estar a su altura.

Polos. Aeminpu se ha dividido en dos facciones muy fuertes: la de Cieneguilla y la de Carabayllo.

Sostén. Cerca de 50 colonias israelitas en la selva han permitido la sobrevivencia de mucha gente.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.