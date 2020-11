La congresista Carolina Lizárraga, de la bancada del Partido Morado, refirió que la lista que encabeza para los comicios internos de la agrupación no tiene un “trato horizontal” frente a la de Julio Guzmán.

“ Desde que hemos empezado esta contienda electoral interna no hemos recibido un trato igualitario, un trato horizonta l. Y no solamente nosotros, hay otras listas de congresistas independientes de mí y del señor Guzmán que también han visto estos temas”, declaró a RPP.

En esa misma línea, destacó que el líder del grupo político tiene una marcada intención de llegar al sillón presidencial, lo que, según dijo, le impediría tomar decisiones acertadas. Ello, por no comentar el proceso de negociación compatible que sigue la Fiscalía a la exministra Flor Pablo, quien aspira a la vicepresidencia en la lista de Guzmán.

“Ayer [25 de noviembre] ha sido publicado que otro de los miembros de esa lista tendría un problema legal. Tiene una acusación penal en curso y podría —esperemos que no suceda eso— que esa señora sea acusada, y tampoco podría participar”, agregó.

Además, indicó que la presencia del actual mandatario, Francisco Sagasti, en dicha lista podría ocasionar que se manche la contienda interna del Partido Morado y llegar, incluso, a que la agrupación no participe en las elecciones generales de 2021.

“Ese es nuestro temor, porque estaría en riesgo la inscripción de nuestro partido . Podría decirse que ha habido algún tema de falta de transparencia en las elecciones internas si es que gana Guzmán”, expresó.

Lizárraga: “El señor Guzmán me lleva muchísimas ventajas”

Asimismo, Lizárraga Houghton manifestó que el líder del Partido Morado, quien es su principal contrincante en las internas, le lleva “muchísimas ventajas” porque, refirió, no es una “competencia de cancha plana”.

“ El señor Guzmán no me lleva una, me lleva muchísimas ventajas en esta competencia interna, porque no es una competencia de cancha plana . Las ventajas que me lleva son tremendas. Él es el presidente del Partido Morado”, precisó.

Sostuvo también que existe un trato desigual porque uno de los comités, que son designados por la dirigencia del grupo político, es decir, por Guzmán, ya han pactado que lo elegirán como candidato presidencial.

“Tengo entendido que ayer un comité de una provincia, que debería ser imparcial, se estaba organizando cómo iban a votar el día domingo por el señor Guzmán. Nosotros no tenemos acceso al padrón de todos los militantes del Partido Morado, por lo tanto, no podemos comunicarnos para dar nuestras ofertas electorales. En cambio, el señor Guzmán tiene todos los datos ”, subrayó.

Lizárraga: “El Partido Morado es un partido suficientemente democrático”

Por otro lado, al ser consultada acerca de si la agrupación habría pensado dar un paso al costado, tal como sugirió el legislador Manuel Merino, Lizárraga mencionó que no han conversado al respecto, pero que el expresidente del Congreso no puede “dar consejos democráticos”.

“Con el respeto que le tengo al señor Merino, no es la persona [indicaba] para dar consejos democráticos actualmente. El Partido Morado es un partido suficientemente democrático como para poder participar. El señor Sagasti está cumpliendo una función de presidente que no buscamos nosotros, pero que asumimos responsablemente”, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.