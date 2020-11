El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la consulta presentada respecto a la renuncia de Francisco Sagasti como precandidato a la segunda vicepresidencia en fórmula presidencial encabezada por Julio Guzmán en el Partido Morado.

La consulta fue presentada por Carolina Lizárraga, quien lidera la lista 2 en los comicios internos del Partido Morado, luego que el Órgano Electoral Nacional (OEN) de la referida agrupación decidió no aceptar la renuncia de Sagasti a su precandidatura.

En consecuencia, este jueves 26, el JEE declaró improcedente la consulta argumentando que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el ente encargado a resolver la cuestión presentada.

En diálogo con Canal N, Luis Carrasco, presidente del JEE Lima Centro, ratificó que es el JNE el que debe aclarar las preguntas formuladas a fin de definir lo que serán las elecciones internas del Partido Morado, programadas para este 29 de noviembre. Agregó que, como parte de sus prerrogativas, remitirá un escrito al JNE con consultas de cara a las internas de los partidos y las elecciones del 2021.

Asimismo, Carrasco apuntó que a partir del 10 de diciembre, luego de concluir el plazo para que los partidos políticos habilitados para los comicios generales del 11 de abril del 2021 realicen las elecciones internas, se evaluarán los pedidos de inscripción de fórmulas presidenciales y si se realizaron bajo las normas electorales .

Lizárraga: “Julio Guzmán me lleva muchísimas ventajas”

Carolina Lizárraga declaró que el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, quien es su principal contrincante en las internas, le lleva “muchísimas ventajas” porque, refirió, no es una “competencia de cancha plana”.

“El señor Guzmán no me lleva una, me lleva muchísimas ventajas en esta competencia interna, porque no es una competencia de cancha plana. Las ventajas que me lleva son tremendas. Él es el presidente del Partido Morado”, precisó en diálogo con RPP.

Resaltó que existe un trato desigual porque uno de los comités que son designados por la dirigencia del grupo político, es decir, por Guzmán, ya acordó que lo elegirán como candidato presidencial.

“Tengo entendido que ayer un comité de una provincia, que debería ser imparcial, se estaba organizando cómo iban a votar el día domingo por el señor Guzmán. Nosotros no tenemos acceso al padrón de todos los militantes del Partido Morado, por lo tanto, no podemos comunicarnos para dar nuestras ofertas electorales. En cambio, el señor Guzmán tiene todos los datos”, exclamó.

