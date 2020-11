Lescano: “Barnechea se fue porque sabía que iba a perder”

El excongresista Yonhy Lescano cuestionó las declaraciones de Alfredo Barnechea, quien el pasado domingo 22 de noviembre confirmó el retiro de su precandidatura a la Presidencia por Acción Popular.

En sus motivaciones para desistir de participar en las internas de AP, el político peruano alegó que no se sentía capaz de representar a “un partido dividido y sin dirigencia”.

“ Creo que el señor Barnechea se fue porque sabía que iba a perder. Esa es la realidad, pero las justificaciones que está dando son absolutamente inconsistentes. Pienso que él debe reflexionar y pedirle perdón a la militancia por las cosas que ha dicho en este mensaje”, señaló el acciopopulista en entrevista con TV Perú.

En ese sentido, Lescano señaló que no tener una dirigencia establecida en la agrupación no debió ser un pretexto para salirse de la carrera electoral. “ No estamos divididos, sino que hay posiciones encontradas como en cualquier organización política (...) Y estar saliéndose de competencias electorales y tratar de manchar al partido diciendo que está dividido, que no puede representarlo así, no me parece una cuestión leal ”, manifestó.

“Nuestro partido no está en la lona. Luchamos constantemente para cumplir con los deberes democráticos. (...) Lo que ha sucedido últimamente es que algunos congresistas que representan a Acción Popular lamentablemente tomaron una decisión equivocada, sin solicitar la opinión de sus correligionarios”, dijo en referencia a la posición de los parlamentarios de AP que votaron a favor de la vacancia presidencial.

Precandidatos de Acción Popular

Tras la renuncia de Barnechea, quedan en carrera tres listas que participarán en las elecciones internas de Acción Popular el próximo 29 de noviembre.

Los precandidatos que disputarán los comicios de AP son Edmundo del Águila, Yonhy Lescano y Luis Enrique Gálvez.

