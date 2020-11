Desde que este Congreso inició labores, la bancada de Podemos Perú se ha mostrado en permanente confrontación con el Poder Ejecutivo.

De una manera poco sensata, esta bancada promovió el retiro absoluto de los fondos de las AFP. No contentos, también airean la posibilidad de desfalcar al Estado, a través del retiro de fondos de la ONP.

Sus careos con el gobierno subieron de nivel cuando el Congreso completó las firmas para presentar la primera moción de vacancia, en setiembre. La excusa: los audios del caso Swing. La realidad: Vizcarra se oponía a la ejecución de sus intereses y querían sacarlo de en medio.

Esa vez, la conspiración no dio frutos. Tras conocerse la bochornosa llamada de Manuel Merino a las Fuerzas Armadas, la bancada de Luna y Urresti se echó para atrás y decidieron abstenerse en la votación. Tres meses después arremetieron con más potencia.

El 20 de octubre, junto con UPP y el Frente Amplio, consiguieron presentar una segunda moción de vacancia. El motivo: los presuntos actos de corrupción del expresidente Vizcarra, que fueron expuestos en diversos sectores de la prensa. Esta vez, Podemos votó en bloque, menos uno: Urresti aseguró que sería catastrófico para el país quedarse sin presidente en plena pandemia.

Caída de Urresti

Esta jugada no le fue del todo útil. Ricardo Sifuentes, especialista en comunicación política, opina que “a pesar de que él salvó su voto (en la vacancia), lo que se ve en las reacciones de las redes es que hay rechazo hacia su actuación. Por más que él quiera pasar como el que no estuvo dentro, parece que nadie se come ese cuento”, agrega.

Muestra de esto es que el hoy precandidato a la presidencia ha bajado 2 puntos en la encuesta nacional de Ipsos Apoyo. El analista señala que esto se debe a la marca partidaria: “La marca del partido Podemos ha quedado muy manchada, como la de los otros partidos vacadores. Entonces él, al ser parte de la bancada, uno de los líderes de la bancada, no va a poder despegarse de esa mancha”.

Más poder para la PNP

Detrás del golpe hubo intereses políticos. Intereses que se pueden deducir al ver la lista de proyectos de ley (PL) que impulsa cada bancada.

Uno de los proyecto que levantó Podemos fue el N° 5026 presentado por Urresti y Luna para reducir facultades a la fiscalía: el encargado de conducir la investigación preliminar sería la Policía, ya no el Ministerio Público (MP), que se ocuparía solo de la conducción jurídica de la investigación.

Este PL habría estado en la agenda de prioridades de Podemos durante el régimen de Merino. Para Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, “es un hecho bastante grave” porque “significa regresar a un modelo inconstitucional y destruye la base central de la reforma procesal penal y encima termina favoreciendo un poder ilegal e indebido”.

¿Opositores al gobierno?

Mientras juraban el nuevo presidente y su gabinete, los congresistas de Podemos empezaron a atacar a través de sus redes sociales.

Luna Morales señaló el vínculo de Claudia Cornejo, titular del Mincetur, con la Confiep. Cecilia García resaltó que Sagasti, cuando era congresista, se opuso a las normas demagógicas que ellos acostumbran a defender.

“Han empezado a atacar estas figuras para cambiar el tema de conversación”, comenta Sifuentes. De esta manera, buscarían posicionarse como oposición al nuevo gobierno, mientras golpean a un competidor directo en las próximas elecciones, como es el Partido Morado: “Van a coger ese camino de acá al 11 de abril”, advierte.

Inmunidad para los Luna

En un informe anterior de este diario, Sifuentes comentó que el partido, más que apuntar a la presidencia, quería lograr insertar a su número 1 en la lista al Congreso por Lima, José Luna Gálvez, para poder asegurarle la inmunidad parlamentaria.

Después del golpe, “la estrategia global del partido no debe haber cambiado”, señala Sifuentes. “No es que no les importe ganar el Poder Ejecutivo. Les importa muchísimo, es un objetivo muy importante. Pero más importante para ellos es la sobrevivencia de los líderes, de José Luna Gálvez, sobre todo. Por eso lo han puesto como número 1 de la lista, a pesar de que eso le pueda restar votos a la lista presidencial”, añade.

En suma, Podemos Perú parece no haber reaccionado ante el rechazo post crisis política. El único que sufre es Daniel Urresti, aspirante a la presidencia, cuya popularidad se advierte en una línea de descenso.

Declaraciones

Carlos Rivera, abogado de IDL

“El proyecto de ley de Podemos encaja perfectamente con la actuación política de Urresti, quien siempre ha querido manejar con prepotencia la Policía y hacía ofrecimientos indebidos e inconstitucionales”.

Ricardo Sifuentes, Esp. Comunicación política

“Hay una necesidad apremiante por cambiar de tema. Por eso, han empezado a atacar a figuras políticas oficialistas para abrir la ventana de oportunidad e intentar liderar la oposición al nuevo gobierno”.

Entre el intento de vacancia y el golpe

18 de setiembre

Primer intento de vacancia

Ingresaron la moción de censura, pero retrocedieron cuando vieron el rechazo de la ciudadanía por la llamada de Merino a las FFAA.

07 de noviembre

Detención de Luna Gálvez

La fiscal Sandra Castro ordenó su detención por el caso “Los Gángsters de la Política”. Apelaron y salió libre dos días después.

09 de noviembre

Golpe parlamentario

La bancada Podemos votó en bloque, menos Daniel Urresti. Una estrategia para no dañarlo, la cual no engañó a nadie.

16 de noviembre

No elegían Mesa Directiva Tras rechazar a Rocío Silva, Podemos propuso a Teresa Cabrera, pero se retiró la lista. Solo ella votó en contra de Sagasti.

