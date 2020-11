FA no debería participar en las elecciones generales, según Silva Santisteban

La congresista Rocío Silva Santisteban estimó que el Frente Amplio no debería presentarse en las elecciones generales del 11 de abril del 2021, donde se elegirá al presidente de la República, Congreso y Parlamento Andino.

“Yo pienso que no debería presentarse ninguna candidatura [del Frente Amplio] en abril ”, aseveró Silva Santisteban en diálogo con Domingo, de La República.

Asimismo, Rocío Silva Santisteban detalló que tras la renuncia de Manuel Merino a su gobierno de facto y la posterior asunción de Francisco Sagasti como jefe de Estado, el partido Unidos -del cual es parte el parlamentario Enrique Fernández- rompió la alianza que tenía con el Frente Amplio, agrupación que tiene como líderes a los exlegisladores Humberto Morales y Marco Arana.

“En este momento, desde la bancada, estamos evaluando muchas cosas. Cochero, el congresista [Enrique] Fernández, del partido Unidos, se ha retirado del Frente Amplio, pero se queda en la bancada. Mi grupo político, que se llama Comité Ana Tallada, también debe tomar una decisión . Aunque nosotros ya habíamos sacado un pronunciamiento bastante fuerte cuando se expulsó a 54 personas del Frente Amplio, ese fue un tema de discusión. Yo creo que desde hace un tiempo estamos lejos del Frente Amplio. Pero eso no significa que no respete a las personas. Yo disiento políticamente, aunque (Alberto) Flores Galindo dice que ‘disentir es una forma de aproximarse’”, expresó.

Por otro lado, la portavoz de la bancada del Frente Amplio criticó la forma en que se cuestionó su candidatura como presidenta a la Mesa Directiva del Congreso en base a calificativos sin sustento. El domingo 15, cuando el país no contaba con presidente en el Ejecutivo ni Legislativo, se escuchó durante la sesión plenaria a diferentes congresistas expresar su animadversión a que la lista encabezada por Silva Santisteban -y compuesta por Francisco Sagasti, Luis Roel y Yessica Apaza - gane la elección.

“A ver, el terruqueo es una estrategia de grupos diversos que tiene como objetivo desprestigiarnos. Pero hoy los jóvenes se dan cuenta de las cosas. En mis últimos tuits, he hecho un poco de pedagogía explicando qué es terrorismo y qué es terruqueo. Y hay chicos que me dicen que el terruqueo es otra forma de terrorismo. Lo que quieren es generar terror sobre una figura inexistente; convierten a una persona como yo en un monstruo, con información muy sesgada. Y yo he estudiado en la Universidad de Boston, así que, ¿qué soy?, ¿una terruca capitalista? Que me lo expliquen”, concluyó.

