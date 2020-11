Richard Arce ya no será precandidato por RUNA tras no lograr inscripción

Richard Arce, quien hasta hace unas horas era precandidato presidencial por la agrupación Renacimiento Unido Nacional (RUNA), ya no seguirá más en la contienda electoral tras no lograr su inscripción ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Lo que quisiera anunciar al país es que acabo de recibir la resolución declarando improcedente mi participación en este proceso electoral. No vamos a poder ser candidatos a la presidencia de la República . Teníamos la mejor motivación de poder participar. Me sorprende bastante la decisión del Jurado, porque se sustrae de la materia”, declaró a RPP.

El también excongresista acudió ante el Jurado Nacional de Elecciones para conseguir que admitan su plancha presidencial. Sin embargo, la decisión de la entidad fue contraria a lo que esperaba Arce.

“El argumento que ellos mencionan es un tecnicismo legal respecto a que estos temas se tienen que definir en instancia partidaria , pero dentro del JNE hay un procedimiento que se llama impugnación a la decisión partidaria, que hemos seguido”, agregó.

Divisiones al interior de RUNA

Según explicó, hubo inconvenientes al interior del partido, ya que una facción que no estaba de acuerdo con su postulación generó que su plancha no sea presentada ante la ONPE.

“ El Órgano Electoral Central (OEC) del partido no ha inscrito en la ONPE mi lista , por lo que me he visto en la obligación de recurrir al Jurado Nacional de Elecciones para solicitar nuestra inscripción como precandidatos para participar en las primarias”, sostuvo.

Arce Cáceres manifestó que llegaron a un acuerdo político al interior del partido para seguir adelante en el proceso electoral. Además, comentó que el argumento desde RUNA fue que presentó su lista pasada la fecha acordada.

“En principio, la responsabilidad es del partido, de inscribir las listas que hemos presentado. Ellos argumentaron que presentamos fuera de fecha, sabiendo que el plazo límite era el 31 de octubre. Nosotros presentamos el día 29 de octubre la lista, con todos los requisitos establecidos y estábamos a la espera de que se pueda inscribir en la ONPE ”, subrayó.

Finalmente, refirió que la decisión tomada por el JNE no puede ser apelada y que respetará la decisión del ente electoral. Ciro Gálvez, presidente de RUNA, continuará como la lista única de la agrupación.

Fue el 30 de octubre pasado que Richard Arce presentó su precandidatura y anunció que iba acompañado de Lydia Solo De la Cruz y Máximo Córdova Basilio como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.