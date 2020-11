“No hay nada de qué asustarse”, Verónika Mendoza sobre segunda urna y reforma agraria

La candidata Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú (JP), agitó el avispero al iniciar su campaña a la presidencia y luego, al producirse la crisis por la vacancia presidencial, planteando temas que erizan la piel de algunos sectores del país.

Una segunda urna. Una nueva Constitución. Una segunda Reforma Agraria. Una nueva minería. Refundar el Perú.

Mendoza advierte: “No queremos asustar a nadie. Quizás se asusten los abusivos que han hecho lo que les ha dado la gana en los últimos años. Ellos tendrán razón de temernos y no tendremos reparos en decir que vamos a evitar sus abusos”.

Pero ¿qué significa la “segunda urna” y nueva Constitución, que ya sectores juveniles, estudiantes y gremios de trabajadores en las recientes protestas están proclamando?

Plantea Mendoza que “como parte de la salida democrática, el 11 de abril además de elegir al futuro gobierno, en una segunda urna se consulte al pueblo peruano si quiere o no una nueva Constitución y se abra paso a una discusión sobre los temas de fondo. ¡Basta de andar parche tras parche, acomodo tras acomodo, tratando de sostener una institucionalidad que se cae a pedazos , esta crisis política no data de la vacancia. ¿Acaso no es que nuestros expresidentes elegidos en democracia están acusados por corrupción? ¿Acaso no es que durante la pandemia este Estado decrépito dejó morir a miles de peruanos sin oxígeno, sin acceder a la salud?”.

“Lo que planteamos no es algo radical, ni fuera de la democracia, sino profundamente democrático y es que el pueblo peruano con su voto decida si quiere o no nueva Constitución”.

Segunda reforma agraria

También propuso una Segunda Reforma Agraria. Y no tardaron en llegarle las críticas. En las redes, la acusaron de aludir a expropiaciones, rechazos al capital y a la inversión.

En el Cusco, donde se encuentra, explicó: “Necesitamos la Segunda Reforma Agraria en el sentido de reformar las políticas del Estado dirigidas a este sector. ¿Cómo? Implementando un Gabinete Agrario y Rural, con distintos ministerios, no solo el de Agricultura, sino de Producción y otros; impulsando un gran Programa Nacional de Compras Públicas directas a los productores; constituyendo una verdadera Banca de Fomento de Desarrollo Agropecuario y Rural; también un Programa Nacional de Riego que requiera participación activa de comunidades y municipalidades; además es necesario mejorar carreteras y caminos rurales para que los productos puedan salir rápidamente… y si el agro ha estado abandonado, el sector pecuario peor, se requiere una institución específica para impulsar este sector”.

Concluyó: “No hay nada de qué asustarse, solo justicia y una gestión eficiente”.

La República consultó al presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, si eran propuestas de Mendoza o formaban parte del Plan de Gobierno de JP. “Sí, son temas de un consenso programático de las fuerzas que estamos en JP. Esta es una de las crisis más serias de la historia, no solo moral, sino política, sanitaria, económica, que desnudó la pandemia. Por ello es necesaria la refundación del Estado, porque no ha estado a la altura de defender la vida de los peruanos, la salud, la vivienda, el empleo”.

Sánchez afirma que decir Segunda Reforma Agraria es un reclamo para poner “en la agenda del país” el potencial de la agricultura, de la agroindustria, de la tecnología. “Verónika no ha hablado de estatización, nacionalización o expropiación, hablamos de poner la agricultura en el centro del desarrollo”.

Para el economista José de Echave –que dirige el Plan de Gobierno de JP–, su organización impulsará una campaña con debate programático, con ideas. Explica que la primera reforma agraria se dio hace 50 años, hoy hay un contexto distinto. “La pandemia confirmó que los peruanos hemos tenido alimentos gracias a productores y sobre todo pequeños agricultores que producen para el mercado interno y ese sector necesita que el Estado los respalde con financiamiento, con apoyo técnico, buscando tecnificar el riego, con infraestructura... Eso es segunda reforma agraria”.

Por tercera vez

Así, con propuestas de cambio, se inició la campaña de Verónika Mendoza a la presidencia. Buscará ser presidenta, pero ya no con el Frente Amplio como lo hizo en el 2016, sino con Juntos por el Perú. La acompañan el economista José de Echave para la primera vicepresidencia y la abogada Luzmila Ayay para la segunda.

Con ellos, la lideresa de izquierda que estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta en el 2016 aspira a la presidencia el 2021.

En enero de este año, los comicios no resultaron favorables a la alianza de JP y NP. Logró el 4,80% del total válido. “Un porcentaje pequeño le impidió a JP acceder al Congreso. No había candidato a la presidencia que arrastre a su lista. El contexto cambia muchísimo para el 2021, en donde va a ser clave la candidatura de la presidencia, en este caso, de Mendoza”, dice la politóloga Marisol Cuéllar.

Para estas elecciones, JP decidió tender puentes con el Frente Amplio. Pero la agrupación de Marco Arana rechazó la propuesta.

“Para que una alianza electoral política sea exitosa y logre al final mantenerse unida se necesita compromiso. Más que sumar, esa unión no iba a ser solvente”, opina Cuéllar.

En las elecciones del 2016, Mendoza estuvo a punto de disputar la segunda vuelta electoral, que finalmente fue entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, “la figura de Mendoza ya goza de un conocimiento amplio de la población. Eso es importante y va a generar diferencias respecto a los resultados en las elecciones congresales del 2020”, agrega Marisol Cuéllar.

En JP hay altas expectativas de que Mendoza esta vez sí llegue a la presidencia. “Apuntamos a ser Gobierno. Estamos seguros de que Verónika Mendoza va a tener un rol protagónico en esta campaña”, puntualizó Arturo Ayala, miembro del comité político de JP.

Vásquez: “No solo la izquierda pide cambios”

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez (FA), opinó que más allá de ideologías, la ciudadanía reclama cambios y deben emprenderse sin temor. “No necesariamente son grupos de izquierda los que promueven cambios a constituciones parecidas a la nuestra. No es solo propuesta de la izquierda, sino de la población, que incluso no se identifica con esta postura”.

Dijo que la reforma debe verse sin miedos ni apresuramientos. Opinó que en los meses que le quedan al Parlamento podrían darse pasos como plantearse la propuesta.

MInería

Nueva minería. El presidente de JP, Roberto Sánchez, dice: “En JP creemos en una nueva minería, en desarrollar el potencial minero, pero no con estudios de impacto ambiental ‘bamba’, sino con el correcto uso de lo social, tecnologías limpias y respetando la soberanía del Estado y en una economía donde no puede ser que no se pague impuestos, haya exoneraciones, donde hay grandes necesidades de igualdad social”.

Hashtag de JP

#NuevaConstitución

#SegundaUrna

#SegundaReformaAgraria

#NuevaMinería

#SoberaníaCientífica

Lo positivo 

Se han realizado elecciones internas sobre todo en Nuevo Perú.

La coordinación de JP y Nuevo Perú es fluida, no tiene desencuentros.

Hay experiencia electoral de Mendoza el 2016 y JP en las congresales 2020.

JP se mantiene unido, mientras que otras facciones de la izquierda peruana sufren conflictos.

Tienen una figura ya consolidada a nivel nacional.

Lo negativo 

El estigma hacia la izquierda alimentada por los sectores de derecha.

La imagen de la división que tienen las izquierdas en general.

Su apuesta por nueva Constitución y Reforma Agraria puede alejarlo de sectores moderados.

Sus posturas ante gobiernos como el de Maduro.

El anterior alejamiento de figuras como Glave, Huilca y Pariona.

