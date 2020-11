George Forsyth oficializa su plancha presidencial para las elecciones 2021

George Forsyth Sommer formalizó a los integrantes de su plancha presidencial con miras a las elecciones del próximo 11 de abril del 2021.

A través de un video, el exalcalde de La Victoria presentó a Patricia Arévalo y Jorge Chávez como sus vicepresidentes.

“El país que soñamos no lo puede lograr una sola persona. Por eso, me he rodeado de un equipo honesto, luchador y con una trayectoria impecable de amor por el Perú ”, escribió el también exarquero de Alianza Lima en sus redes sociales.

En la publicación, Forsyth señaló que cuando decidió ser precandidato a la Presidencia supo que debía contar con personas experimentadas y “dedicadas a engrandecer el país”.

“Patricia Arévalo ha dedicado toda su vida a promover la cultura y educación en el Perú. Es una mujer fuerte, luchadora y patriota. (Mientras que) Jorge Chávez es un economista brillante que supo sacar al Perú adelante en su momento más difícil. Se deslindó de un gobierno golpista y mantuvo una carrera limpia, exitosa y siempre pensando en su país”, sostuvo el exburgomaestre.

¿Quiénes son Patricia Arévalo y Jorge Chávez?

Patricia Arévalo es directora del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Estudió Lingüística y Literatura en la misma casa de estudios y también es magíster en Comunicaciones por dicha universidad.

Mientras que Jorge Chávez Álvarez es un economista especializado en banca, inteligencia económica, planeamiento estratégico y transformación digital. Asimismo, ha sido presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

George Forsyth y las encuestas

El pasado 29 de octubre, Forsyth inscribió su precandidatura a la Presidencia por Restauración Nacional. El exdeportista peruano actualmente lidera la intención de voto con 23%, según el último sondeo del IEP.

Le siguen Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, con un 9,1%; Keiko Fujimori de Fuerza Popular, con 8% y Daniel Urresti de Podemos Perú, con 7,3%.

