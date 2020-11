Verónika Mendoza oficializó su candidatura a la Presidencia de la República con el partido Juntos Por el Perú con mira a las elecciones generales de 2021. La también excongresista anunció su participación desde las provincias cusqueñas de Canas, Canchis y Quispicanchis.

A través de un video, en conmemoración por el aniversario 240 del inicio de la revolución emprendida por Túpac Amaru y Micaela Bastidas, y una presentación en una radio del Cusco, la aspirante al máximo cargo público del país informó algunas políticas que tendrá su plan de gobierno y también se pronunció sobre temas de la coyuntura.

Verónika Mendoza sobre Martín Vizcarra

Al ser consultada sobre la segunda moción de vacancia contra el mandatario Martín Vizcarra, Mendoza reiteró no estar de acuerdo con que esta se apruebe porque faltan pocos meses para elegir a su reemplazo. Sin embargo, resaltó que el Ministerio Público debe continuar con las investigaciones.

“El presidente de la República, como cualquier funcionario, debe ser investigado. Creo que hay fuertes indicios de corrupción que se tiene que verificar. (...) Pero nuestra opinión es que, a cinco meses de las elecciones, no tiene sentido vacar al presidente ", declaró este miércoles 4 a Radio Túpac Amaru.

La aspirante presidencial resaltó que también debe avanzar las denuncias en contra de parlamentarios cuestionados, como el excontralor Edgar Alarcón, quien fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación ante el Congreso por imputaciones de corrupción. Sin embargo, estas recién serán evaluadas el viernes 6 después de haber ejecutado más de siete meses de funciones legislativas.

“El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo desde ahorita en su caso como también los congresistas que promueven la vacancia como el señor (Edgar) Alarcón, tiene varias investigaciones en curso y no le quieren levantar su inmunidad en el Parlamento. Probablemente esa es una de las razones por las que están empujando todo eso", agregó.

En esta línea, señaló que el objetivo es hacer una transformación a la política peruana, así como la elaboración de una nueva Constitución Política del Perú, una de sus principales propuestas.

“A quien tenemos que vacar es a toda la clase política tradicional, que se vayan todos ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestro voto en abril de 2021. Pero no solamente para cambiar de presidente, sino para cambiar al país, la Constitución, las reglas de juego, para refundar nuestra patria”, enfatizó Mendoza.

Edgar Alarcón es investigado por presuntos actos de corrupción cuando era funcionario de la Contraloría General de la República. Foto: La República

Mendoza cuestiona propuesta de retorno a la bicameralidad

Por otro lado, aseguró estar en contra de la propuesta del parlamentario Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, que busca el retorno a la bicameralidad y a la posibilidad de que los congresistas puedan ser reelegidos para senadores.

“No me parece aceptable que hoy el Parlamento esté discutiendo este tema con el único objetivo de que quienes están en el Congreso ahora y no podrán reelegirse entonces tengan la oportunidad de hacerse reelegir en el Senado . Ese es su objetivo, no mejorar la conducción política del país, si no asegurarse el puestito de acá a uno o dos años”, mencionó.

Al respecto, subrayó que se deben perseguir cambios integrales y no solo “parches” a la Carta Magna o iniciar ciertos “programas”. Entre las propuestas que señaló trabajarán de llegar a la presidencia es una “segunda reforma agraria”, el acceso al internet como política, mayor inversión en el sector Educación y salud pública.

“ Necesitamos un cambio de fondo y que desde el pueblo impulsemos una nueva Constitución. Algo que todos los peruanos, desde cada rincón del país, tenemos que discutir. (...) En ese marco hacer las reformas políticas, pero también económicas, de ese tema nadie quiere hablar. Quieren silenciarnos para evitar que ocurra lo mismo que en Chile, por ejemplo. Esa es la dimensión de los cambios que el país necesita”, remarcó Verónika Mendoza.

