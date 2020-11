‘Nano’ Guerra García y sus cambios de partidos políticos en proceso de elecciones

El empresario ’Nano' Guerra García será el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, además encabezará la lista al Congreso por el partido de cara a las elecciones generales del 2021.

Esta postulación fue anunciada por su lideresa Keiko Fujimori, quien lanzó su propuesta Rescate 2021 a través de un video difundido en las redes sociales con el fin de “reconstruir nuestro país”.

“Los peruanos nos enfrentamos a una enfermedad y a la muerte. Si el fujimorismo rescató al Perú en 1990, también puede hacerlo el 2021 ”, fueron las palabras del nuevo inquilino del partido, quien no siempre estuvo de acuerdo con Fujimori Higushi.

A finales del 2015, el ahora candidato por Fuerza Popular criticaba a la agrupación que lo podría llevar a un eventual cargo congresal en el 2021, ya que consideraba que solo seleccionaba “a tipos con rabo de paja en sus filas”.

Las postulaciones de ‘Nano’ Guerra

Hernando 'Nano’ Guerra García es un conocido empresario y conferencista peruano que decidió incursionar en la vida política con miras a las elecciones presidenciales del 2011.

Fuerza Social en el 2010

En noviembre del 2010, ’Nano' Guerra se inscribió como precandidato en Fuerza Social, organización progresista de izquierda que llevó a Susana Villarán a ocupar la alcaldía de Lima un mes antes.

Su precandidatura fue promovida por las bases de Villa El Salvador, Santa Anita y San Borja, así como la Asociación Nacional de Emprendedores (Ande) y otros gremios independientes.

Es así que el empresario tentó ganar las primarias dentro del partido de izquierda; sin embargo, se retiró y en su lugar postuló Manuel Rodríguez Cuadros, destacado diplomático quen estuvo acompañado de Vladimiro Huaroc (candidato a la vicepresidencia por el fujimorismo en 2016) y Elva Quiñones.

Posteriormente, Guerra García presentó su renuncia irrevocable a la militancia de Fuerza Social en julio del 2018, en la que citó diferencias con la agrupación de Villarán.

Partido Humanista en el 2015

En septiembre del 2015, ‘Nano’ Guerra aceptó ser el precandidato a la presidencia por el Partido Humanista Peruano.

Esta agrupación, fundada por Yehude Simon, se alió con otros grupos de izquierda como el Partido Comunista del Perú-Patria Roja, Ciudadanos por el Cambio, el Partido Comunista Peruano y el Partido Descentralista Fuerza Social.

Tras algunos meses, Simon lo invitó a retirarse de la contienda electoral, ya que el Partido Humanista vio conveniente que sea el mismo ex primer ministro quien encabece la candidatura para las presidenciales.

Posteriormente, el líder de dicha agrupación acusó al empresario de “plagiar” su plan de gobierno para llevarlo a Solidaridad Nacional, grupo político que lo eligió para ser su nuevo candidato en los comicios del 2016.

Solidaridad Nacional en el 2016

En enero del 2016, ‘Nano’ Guerra García anunció su candidatura presidencial con Solidaridad Nacional, partido fundado por Luis Castañeda Lossio, quien actualmente se encuentra investigado por recibir presuntas coimas para entregar proyectos a Odebrecht.

Luego de realizar varios spots publicitarios (donde destacó el que emplea la frase “Váyanse al Carajo”, usada por el conferencista para referirse a los “políticos de siempre” y expresidentes investigados), ’Nano' Guerra se mostraba incómodo por no figurar en las encuestas.

Otra anécdota del empresario fue cuando se encadenó a los exteriores de Palacio de Gobierno al enterarse que el Jurado Electoral Especial (JEE) admitió la candidatura de Julio Guzmán, postulante con Todos por el Perú que al final fue sacado de la contienda.

Finalmente en marzo, Solidaridad Nacional —quien formó una alianza electoral con UPP— decidió retirar su candidatura, así como de todas sus listas al Congreso y al Parlamento Andino.

Fuerza Popular en el 2020

El último domingo 1 de noviembre, por medio de un video, Keiko Fujimori informó que será el número uno en la lista al Congreso por Fuerza Popular con proyección a los comicios del 11 de abril.

Del mismo modo, confirmó al mismo ‘Nano’ Guerra como nuevo jefe del plan de gobierno del fujimorismo que busca por tercera vez, de la mano de su lideresa, llegar a Palacio de Gobierno.

“Rescate 2021 será el plan de gobierno que vamos a implementar para rescatar y reconstruir nuestro país una vez más. Y lo haremos desde hoy con la participación de nuestro jefe de plan de gobierno y candidato con el número 1 al Congreso por Lima: ’Nano' Guerra García”, escribió.

Con Fuerza Popular ya son cuatro las agrupaciones políticas que tuvieron en sus filas a ‘Nano’ Guerra. Esto como parte de un proyecto durante elecciones generales, lo que denotaría una forma de hacer política en nuestro país.

Luis Benavente: “Los partidos no son sólidos, no tienen una militancia firme ni permanente”

Al respecto, el director de Vox Populi, Luis Benavente, explicó que en el caso de ’Nano' Guerra García, así como de muchos otros candidatos que van de un partido a otro, se debe a que las organizaciones políticas “siguen siendo manejadas por cúpulas que buscan perpetuarse en el poder”.

“ Los partidos no son sólidos, no tienen una militancia firme ni permanente . Muchas veces existen en épocas electorales y después desaparecen. No son orgánicos y no hay una vida partidaria más allá de la actividad en el Congreso”, sostuvo el politólogo a La República.

En consecuencia dijo que los candidatos no mantienen vínculos fuertes con los partidos ya que “dejaron de ser atractivos” para un proyecto político, siendo así muy difícil que se sostengan “fieles militantes”.

“Esto hace que los políticos estén buscando partidos para inscribirse en procesos electorales y la cúpula partidaria negocien con ellos porque consideran que les dan algunos beneficios como refrescar su imagen o atraer votos”, opinó.

En otro momento, el especialista recordó el caso de Vladimiro Huaroc Portocarrero, conocido dirigente de izquierda, quien primero postuló a la vicepresidencia con Fuerza Social el 2011 y luego hizo lo mismo con Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, el 2016.

“Uno puede comprender más afinidad de Solidaridad Nacional con el fujimorismo o el APRA con el fujimorismo, pero ir de la izquierda al fujimorismo es algo muy contradictorio. Son posturas muy antagónicas. Guerra García ha tenido una carrera profesional vinculada al sector emprendedor, tal vez está ahí el interés de Fuerza Popular por tenerlo”, puntualizó.

David Sulmont: “Los políticos que tienen ambiciones personales ya no obedecen ninguna doctrina”

Por otro lado, el politólogo David Sulmont agregó que en la política peruana hay cada vez más personajes independientes que buscan oportunidades de postular y que, además, estos casos de ‘transfuguismo’ continuarán mientras los partidos políticos “solo busquen personalidades para obtener votos”.

“Los partidos no otorgan demasiados recursos a los políticos para hacer una carrera a largo plazo. Ahora es más complicado porque no hay la reelección. Eso hace que la dinámica de la competencia política esté basada en intereses de corto plazo, pero no es solo de ’Nano' Guerra sino de otros candidatos”, manifestó.

De otro modo, Sulmont concluyó que actualmente los partidos ya no tienen una ideología base que pueda mantener a sus militantes. Consecuentemente, afirmó que, mientras todavía exista el voto preferencial, “la lógica de la competencia estará basada en individuos haciendo que sea muy difícil consolidar un proyecto colectivo”.

“ Los políticos que tienen ambiciones personales ya no obedecen ninguna doctrina ni disciplina . Uno puede saltarse al mejor postor. No hay una fuerza que consolide la construcción de carreras partidarias”, precisó.

En conclusión, estimó que deberían reformarse varias aspectos electorales como el voto preferencial, hacer distritos más chicos, promover el financiamiento de partidos políticos y permitir la reelección “por lo menos para alcaldes y congresistas”.

