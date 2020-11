La precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Morado, Carolina Lizárraga, señaló que los comicios internos de la agrupación, en la que disputará la representación con Julio Guzmán, serán muy difíciles.

“Como sostuvo la persona que se presenta a la vicepresidencia de la plancha, va a ser una guerra como la de David y Goliat , pero yo siempre me he quedado en los peores momentos, yo no me muevo”, declaró a Canal N.

Lizárraga Houghton va acompañada en la plancha por Pedro Gamio Aita, ex ministro de Energía y Minas, para la primera vicepresidencia, y por Jaqueline Mathews Fernández, coordinadora del Eje Regional del Plan de Gobierno de la agrupación, para la segunda vicepresidencia.

Respecto a su lista, expresó que considera que representan “una magnífica opción para nuestro país” y, una vez más, marcó distancia del líder de la agrupación, a quien criticó por no dejar su cargo dirigencial.

El próximo 29 de noviembre se definirá quién será el candidato presidencial del Partido Morado.

Carolina Lizárraga indica que Julio Guzmán debería dejar la dirigencia del Partido Morado

Asimismo, la exjueza anticorrupción de la Corte Superior de Lima sostuvo que, debido a que Julio Guzmán también participará en las internas de la organización política, sería indispensable que abandone la directiva.

“Un dirigente de partido, desde mi punto de vista, debería ponerse al costado si es que va a ser candidato, porque hay un evidente conflicto de intereses. Por decoro, no debería tener el control de la organización del partido ”, subrayó.

En esa misma línea, exhortó a todos los precandidatos a ser transparentes con su militancia y dar a conocer sus ingresos y las maneras en que desarrollan sus campañas presidenciales.

“Quería proponer a los candidatos a las elecciones internas que renuncien a sus cargos dirigenciales por decoro, porque no se puede ser juez y parte en una elección, y que se entregue el padrón de electores. Además, los militantes deben saber de qué vivimos y cómo financiamos nuestras campañas ”, indicó.

Habría una ruptura al interior del Partido Morado por la gestión de Julio Guzmán

Criticó también a Julio Guzmán por haberle ofrecido a sus militantes que construirían un país mejor y, según refirió, esto no se cumplió. El hecho habría generado una ruptura al interior del Partido Morado.

“ Muchas bases del partido me han hecho llegar su malestar con la actual dirigencia por el modo poco democrático de manejar el partido . No creemos en caudillos, sino en un trabajo en equipo donde se incluya a todos. Hay que devolverle el partido a todos los militantes”, recalcó.

Por ello, refirió que su plancha presidencial es una alternativa adecuada y que representa los intereses de sus afiliados. Además, habría hecho referencia a las conversaciones del asesor del líder del Partido Morado con la fiscal Rocío Sánchez, quien inició una investigación preliminar contra Guzmán por el presunto delito de lavado de activos,

“Nuestro equipo tiene experiencia y capacidad para lograr llegar al Gobierno; pero, además de eso, podemos mirar de frente a los peruanos porque no tenemos nada que esconder. Nosotros no firmamos acuerdos para tapar nuestros errores, no nos comunicamos con autoridades para que solucionen nuestros problemas legales ”, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.