Elecciones 2021: Frepap no postulará a la Presidencia, confirmó vocera de bancada

El Frente Popular Agrícola del Perú, más conocido por su acrónimo Frepap, no presentará postulantes a la Presidencia ni Vicepresidencia en las elecciones generales 2021, según indicó María Teresa Céspedes, vocera de la bancada.

En conversación con La República, la congresista confirmó lo deslizado hace semanas por los dirigentes del partido israelita, el no contar con una figura para postular al máximo cargo del país. “ No, el Frepap no tendrá plancha presidencial ”, respondió.

Una de las principales razones para esta decisión es la falta de un líder. Según reiteran fuentes de la agrupación, Jonás Ataucusi, el primogénito del fundador, es quien debería ocupar ese espacio, sin embargo, en los últimos años se ha desentendido de la organización en el aspecto religioso, social y político.

Frepap presentó precandidatos al Congreso y Parlamento Andino

Por otro lado, la legisladora Cristina Retamozo, portavoz alterna de la bancada, señaló que el Frepap sí ha presentado listas de precandidatos para el Legislativo y Parlamento Andino ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe señalar que la agrupación política, como las otras 23 inscritas, tienen la obligación de participar en los próximos comicios generales. Si es que no logran obtener al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional y un mínimo de 6 escaños en el hemiciclo, serán eliminados.

De esta manera, el Frepap participará en elecciones generales después de 10 años. Tiene fuerte respaldo en diferentes provincias del país, lo que le permitió regresar al Congreso en el 2020, luego de 20 años.

Frepap sin liderazgo

Tras las elecciones al Congreso de 2020, se conocieron las disputas en el liderazgo del Frepap. Juan Ataucusi Ospina, hermanastro de Jonás, exigía ser quien presida la organización y señaló que la dirigencia actual debía ser cambiada.

Por su parte, María Luisa Vilca, secretaria general del comité ejecutivo del partido, enfatizó que él no ha sido designado para titular la agrupación: “Juan Ataucusi está expulsado, él no es parte de la congregación, no es parte del partido, el presidente del partido político es el doctor Jonás Ataucusi Molina”.

Quienes toman las decisiones del partido son Pedro Inga, como secretario general, y Wilfredo Tenorio Molina, hermano materno de Jonás, como personero legal de la agrupación.

