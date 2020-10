El Frente Patriótico Democrático dio a conocer que una de las precandidatas al Congreso de la República es la actriz Mariella Zanetti. A ella se suman la comunicadora Lisette Silva Viera y la empresaria Kris Castañeda Vásquez.

Zanetti participó en las elecciones congresales de este año con el partido Vamos Perú. Cuando realizó el anuncio, se desempeñaba como regidora en la Municipalidad de Surco por Somos Perú, en el que dejó de militar en octubre de 2019.

“ Quiero postular al congreso, ya no quiero ser espectadora, me cansé de decir y no hacer , me cansé de luchar por 15 años contra un poder judicial corrupto, ineficiente, lento con procesos inoficiosos, me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos”, expresó cuando buscaba una curul en el Parlamento.

Frente Patriótico Democrático anunció su plancha presidencial

Asimismo, el Frente Patriótico Democrático anunció que la plancha presidencial estará encabezada por Virgilio Acuña, quien irá acompañado por Lisette Silva Viera y Alan Guillén Rodríguez en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

La participación de Acuña Peralta con esta agrupación ocurrió luego de que se apartara de Unión por el Perú, con el que se presentó al último proceso de elecciones congresales de 2020.

Sin embargo, existe la posibilidad de que su postulación no se concrete, debido a que, a la fecha, no figura como militante de dicho partido en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El plazo para este trámite venció el pasado 30 de setiembre.

En diálogo con La República, Acuña admitió que su inscripción continúa en proceso. “ Espero que en uno, dos o tres días salga mi afiliación . La inscripción se hizo dentro de los plazos que la ley establece”, exclamó el último jueves. Sin embargo, en el ROP, todavía no figura su afiliación.

Este sábado 31 de octubre vence el plazo para que las agrupaciones presenten a la ONPE la lista de los precandidatos que se someterán a las elecciones internas.

Problemas en el Frente Patriótico Democrático

A los inconvenientes que tiene Virgilio Acuña con su proceso de inscripción en el Frente Patriótico Democrático se sumó que fue denunciado ante el Ministerio Público por tocamientos indebidos.

El hecho habría ocurrido en marzo de este año, según indicó la denunciante, durante una reunión de carácter social, en Lima. La señorita, quien reside en los Estados Unidos, comentó que, por motivos de viaje, no interpuso una demanda.

Ante ello, el precandidato presidencial negó los hechos a través de sus redes sociales y aseveró que es una treta política en su contra. “Niego tajantemente las acusaciones de tocamientos indebidos. Acuso esta difusión, justo cuando lanzo mi precandidatura, totalmente política, como venganza del congresista Pepe Vega, de UPP. Ayer me lo hizo saber, aparte de amenazarme de muerte. Pediré garantías para mi vida”, dijo.

