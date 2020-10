La congresista por el partido Alianza para el Progreso (APP) oficializa su precandidatura a la vicepresidencia con César Acuña mientras que el Parlamento posterga las discusiones sobre el retiro de las AFP y la moción de vacancia presidencial.

Se acaba de anunciar su precandidatura a vicepresidenta por APP. ¿Cómo toma la decisión?

Así es. Estamos asumiendo un reto. Como partido político ya teníamos en claro que íbamos a hacer todo lo posible por ser una de las mejores opciones en esta campaña electoral. Ya hemos definido nuestra lista y todavía hay que pasar todos los procesos internos. Estoy acompañando a César Acuña, que estaría como candidato presidencial, con Luis Iberico en la segunda vicepresidencia.

El presidente Vizcarra ha dicho que miembros de dos partidos pidieron postergar las elecciones, entre ellos APP.

Salí esa misma tarde a todos los medios para aclarar y decir que era totalmente falso. Lamentablemente, el presidente hasta ahora no ha explicado en qué circunstancias y qué dirigente partidario de APP le pudo proponer (postergar las elecciones), porque como partido hemos estado desde hace meses trabajando en todo lo que implica este proceso electoral, que no es una tarea nada fácil. Será una campaña especial, se incluye ya la nueva forma, y que es valiosísima, de integrar la paridad y alternancia, pero son retos que hay que asumir como partido.

César Acuña no ha estado libre de investigaciones, la más reciente es por la adquisición de una casa en Madrid (España). ¿Cómo empata usted con un personaje tan cuestionado?

Nuestro sistema de justicia debería explicar qué es lo que está sucediendo en este caso (...). En ninguna, por lo menos por lo que estoy escuchando, hay ningún cuestionamiento de corrupción, aquí no se está metiendo por ejemplo, controversia de Lava Jato u Odebrecht...

Pero no vamos a pormenorizar estas investigaciones...

En la mayoría de los cuestionamientos que hay a las actuales autoridades, lo más evidente, lo más notorio, y también a muchos que están todavía aferrándose a estar dentro de espacios políticos, hay esos serios cuestionamientos y eso hay que ver. En el caso de Acuña, siempre nos ha dicho al interno y a través de comunicados que está sujeto a la justicia. La investigación finalmente forma parte de este equilibrio de poderes que tenemos que respetar. Está sujeto a toda investigación y finalmente tendrán que seguir su curso aquellos que estén abiertos. No tengo información si hay algunos que ya están cerrados o están en proceso.

Recientemente se ha informado de la suspensión del debate sobre el retiro de AFP. ¿En qué situación está este tema?

En los últimos años se han dado sendos informes, sendos grupos, comisiones que han estudiado, diagnosticado la problemática del sistema previsional peruano, pero ninguna aterrizó en una propuesta concreta. Nosotros como Congreso estamos asumiendo un trabajo dificilísimo porque hay que escuchar a todos los actores; no podemos plantear una propuesta solamente de acuerdo a los intereses de un sector, estamos escuchando a todos los sectores, desde el Ejecutivo, al gremio privado, a los sindicatos y a la sociedad civil. Plantearemos una propuesta que realmente favorezca a los peruanos. Actualmente un 70% está fuera del sistema y no solo eso, sino que los ingresos de los peruanos son bajísimos y también la permanencia dentro de un trabajo formal. Todos estos componentes hacen que realmente estemos en una situación complejísima.

¿Existe consenso para que se apruebe este retiro de fondos de la AFP? ¿Qué va a pasar luego con nuestro actual sistema de pensiones?

El texto consensuado que se llevó al último Pleno era sobre el retiro con un tope de 4 UIT. Muchos de los exaportantes consideran que no debería haber topes y que se les permita a los que no estén aportando retirar hasta un 100%. En el caso de la comisión multipartidaria que ve la reforma del sistema previsional, nosotros no podemos opinar sobre lo que han dictaminado las comisiones ordinarias que son la Comisión de Economía y la de Defensa del Consumidor. Como bancada estamos evaluando entre estas dos propuestas. Hay argumentos en las dos líneas, o con el tope de 4 UIT o sin topes y que se permita el retiro del 100%. Estamos evaluando todavía, no se ha tomado una decisión como bancada y paralelamente en la comisión que presido tendremos que construir este nuevo sistema al margen de las decisiones, porque finalmente es una propuesta de aquí en adelante, inclusive sobre escombros, sobre lo que exista tenemos que construir.

¿Habría algo que negociar con el presidente sobre el tema de la vacancia, que es el segundo tema que se acaba de postergar?

El Congreso y cada una de las bancadas tenemos que tomar una decisión en base a nuestro juicio, lo que consideremos que lo más importante en estas circunstancias, en estos momentos tan complicados para el país, la decisión tampoco es sencilla. Tenemos por un lado la búsqueda de estabilidad para nuestro país, para las familias peruanas que están esperando soluciones en el tema sanitario, económico, del trabajo, de sus emprendimientos versus también las necesidades de dar señales claras de lucha contra la corrupción y que nadie se considere al margen de la ley. No son decisiones que son fáciles de tomar, no son conciliables y eso tendrá que analizarlo cada bancada, cada partido.

