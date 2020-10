El precandidato a la presidencia de Renovación Popular (ex Solidaridad Nacional), Rafael López Aliaga, dio a conocer que Efraín Aguilar será precandidato al Congreso y participará en los comicios internos con miras a las elecciones generales 2021.

“Puedo dar algunos nombres (de precandidatos al Congreso a nivel nacional). Está Javier Villa Stein, una pastora evangélica muy reconocida, Milagros Aguayo, está la regidora de Lima Norma Yarrow, está el almirante José Cueto, está un gran productor de televisión que es Efraín Aguilar”, informó para TV Perú.

El reconocido productor de televisión ya ha participado anteriormente en política, pues fue dos veces regidor de la Municipalidad de Lima en el 2002 y en el 2006, también con Solidad Nacional.

Aún no se ha definido el número con el que Efrain Aguilar participará de las internas como precandidato al Congreso. Foto: Difusión

En tanto, López Aliaga precisó que en esta semana difundirá la lista de precandidatos que aspiran llegar a tener un curul en el hemiciclo. Asimismo, adelantó que en su lista hay varios que no tienen “pasado político”.

"No queremos cargar el peso político, las culpas de nadie. Yo, por ejemplo no tengo pasado político. He sido regidor de Lima 4 años, tengo ese conocimiento”, agregó.

Como se informó, el 29 de noviembre Renovación Popular llevará a cabo sus comicios internos mediante la modalidad de delegados.

De llegar a la presidencia, López Aliaga eliminará nueve ministerios

En entrevista para La República, Rafael López Aliaga manifestó que si llegara a la presidencia una de sus acciones sería eliminar nueve ministerios, pues afirmó que estos “no tienen resultados concretos”.

Del mismo modo, dijo estar a favor de la pena de muerte para los violadores de menores de edad, no obstante, mostró no estar de acuerdo con la despenalización del aborto.

Respecto al cambio de nombre del partido, López Aliaga señaló para este medio que se trataba de una “refundación total del partido” .

“Lo que queremos es tener una filosofía más clara, más definida. Seguiremos la filosofía de la socialdemocracia que es poner por encima las enseñanzas de Cristo”, expresó.

