Partidos mueven sus fichas para planchas presidenciales

El sábado 31 de octubre se conocerá oficialmente qué alternativas presentan las 24 organizaciones políticas, inscritas formalmente, para sus eventuales planchas presidenciales o listas congresales.

Ese día vence el plazo de inscripción de precandidatos.

Y mientras tanto, cada agrupación acomoda sus fichas en este ajedrez político. Tales movidas son bienvenidas en algunas dirigencias y despiertan competencia entre los aspirantes.

Discrepancias moradas

En el Partido Morado, por ejemplo, hay tres listas para la presidencia. Julio Guzmán, presidente de este partido, lidera una como precandidato a mandatario. Lo acompañan la exministra de Educación Flor Pablo y el vocero de su bancada, Francisco Sagasti.

Pablo Medina entra por la dirigente de Fuerza Ciudadana Susel Paredes. La extitular del Minedu dijo ayer a RPP que el Partido Morado presentará una propuesta de centro izquierda para esta campaña.

Paredes saludó su incorporación a esta fórmula presidencial. En diálogo con La República respondió que el acuerdo político entre su movimiento y los morados no condicionaba que ella iba a ser precandidata a la vicepresidencia. Ahora la exgerente de Fiscalización de La Victoria integra la lista de prepostulantes al Parlamento. Cuando se le pregunta por qué no integrará la plancha presidencial. “Es una decisión estratégica”, explicó.

Además de Guzmán, como se sabe, están las listas de Alejandro San Martín y Carolina Lizárraga. Esta última lanzó ayer una crítica a la plataforma del presidente morado mediante una publicación en Facebook.

“Dicha plancha confirma lo que ya habíamos señalado: el centralismo limeño y el acercamiento al oficialismo que ha estado presente durante el último periodo”, escribió la congresista. A simple vista, deja entrever que se refiere a que en la plancha de Guzmán no hay ningún representante de regiones y que su equipo está conformado por dos exministras del presidente Martín Vizcarra: Flor Pablo y Gloria Montenegro.

“El post se explica por sí mismo”, alegó Lizárraga cuando este diario buscó su versión.

Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, le respondió minutos después a la congresista. “Hay que cuidar y respetar mucho lo que se ha construido a lo largo de este tiempo”, manifestó.

Susel Paredes, por su parte, en medio de estas declaraciones, apoya que exista más de una lista presidencial en el PM. “Este no es un partido de caudillos”, sostuvo.

Lizárraga es precandidata a jefa de Estado, acompañada para las vicepresidencias por los dirigentes Pedro Gamio Aita y Jacqueline Mathews. Gamio Aita fue viceministro de Energía y Minas en el segundo gobierno aprista y fue jefe del plan regional de gobierno del PM, y Mathews fue candidata al Congreso por Ucayali.

Los congresistas morados también han adoptado posturas en esta situación. Daniel Olivares señaló que “es saludable que aparezcan nuevos liderazgos” y Alberto de Belaunde reconoció que si fuera militante de este partido votaría por la lista de Guzmán.

El PM es de las pocas organizaciones con más de tres listas presidenciales.

Apra: dan paso al costado

Donde también hay variantes para los militantes es en el Apra. Aunque estas se han reducido con la renuncia del exministro de Salud Abel Salinas a postular a la presidencia. Con su disidencia solo quedan de preaspirantes Nidia Vílchez, Rafael Zeballos y Juan Sánchez.

Salinas respondió a este diario que en principio se sintió motivado a participar en la contienda con la incorporación del expresidente de la Confiep Roque Benavides al Apra.

Sin embargo, ha cambiado de postura y anuncia que será un soporte técnico para el candidato que resulte ganador de las elecciones internas. “Mi aporte va a estar mejor en ese campo”, asegura.

Incertidumbre en TPP

Donde el panorama es incierto es en Todos por el Perú (TPP). Hasta el último miércoles, el expremier Pedro Cateriano había manifestado que en los próximos días presentaría su equipo de trabajo. Pero el jueves temprano anunció su renuncia a participar en este proceso electoral.

“He declinado participar como precandidato presidencial en las elecciones de TPP. Irreconciliables divisiones internas impiden un trabajo serio y responsable”, zanjó el ex primer ministro en Twitter.

Su precandidatura contaba con la venia del presidente del partido Aureo Zegarra. Sin Cateriano, la otra opción es el exgobernador de Ica Fernando Cillóniz, quien también tiene intenciones de postular.

El problema es que la relación entre Zegarra y Cillóniz no es buena. El líder de TPP recalca que el expresidente regional se inscribió ilegalmente en la organización. “La ley de partidos políticos y el estatuto del partido señalan claramente que el único que puede hacer actos inscribibles en sede electoral es el personero legal nacional titular. Entonces, si no se cumple esa legalidad no hay inscripción”, argumentó.

A eso se suma una posible denuncia por difamación que haría contra Cillóniz.

“Yo no sé si él es un gánster o un pillo. Es lo que la gente me dice de él. Tengo pésimas referencias y lo tengo que decir porque es la verdad. La gente que yo conozco y que conoce al señor Zegarra se refiere a él en los peores términos”, insiste el exgobernador.

Sobre la renuncia del expremier, dijo que se nota que “Cateriano no se siente seguro”. “¿Qué habrá visto en el entorno de Zegarra? Yo creo que ha visto una dirigencia inadecuada”, cuestionó el precandidato.

Cateriano, al cierre de esta nota, no respondió nuestras llamadas y mensajes.

Zegarra descarta por completo a Cillóniz, antes que respaldarlo prefirió deslizar otras posibilidades con militantes de TPP como Ulises Muñoz, Alejandro Aybar, Óscar Quintanilla o Luis Enrique Herrera.

Movidas en la izquierda

En caso de la izquierda, Juntos por el Perú oficializó su propuesta de plataforma presidencial con Verónika Mendoza para la presidencia, el exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave para la primera vicepresidencia y la excandidata al Congreso Mila Ayay.

Fuentes de este partido refirieron que, en principio, el voceado para la primera vicepresidencia era Roberto Sánchez, presidente de JP. Pero al final, como parte de las negociaciones, optaron por que Sánchez postule al Congreso y que sea De Echave quien acompañe a Mendoza.

El exviceministro es del círculo de confianza de la lideresa del Movimiento Nuevo Perú. Aún es incierto si lo será también de los militantes.

Reacciones

Fernando Cillóniz, Todos por el Perú

“La gente que yo conozco y que conoce al señor Zegarra se refiere a él en los peores términos. ¿Por qué no puedo decir esto si es lo que me dicen gente amiga mía y del partido también?”.

Iván Lanegra, Transparencia

“Sería interesante ver cómo está distribuido el poder territorialmente. En qué distritos de Lima viven, en qué otras ciudades, cuántos del sur, del norte, es proporcional a la población”.

Rodolfo Pérez, Partido Morado

“Flor Pablo es una persona que tiene una trayectoria en el sector educación de hace décadas, es una maestra que conoce muy bien lo que se tiene que hacer en el sector educación desde hace décadas”.

Listas presidenciales no deben ser centralistas

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia Iván Lanegra recalcó que cuando se venza el plazo de inscripción de propuestas de planchas presidenciales y listas de precandidatos al Congreso, se podrá ver cuánta es la importancia que le dan los partidos políticos a descentralizar sus cuadros.

“En un país tan grande como el Perú, la distancia física entre los domicilios de los tres integrantes de cada plancha presidencial constituye un indicador muy interesante”, tuiteó ayer.

Hasta el momento la mayoría de la oferta electoral de fórmulas presidenciales se centra en precandidatos que residen en Lima. “Así es”, respondió Lanegra a este diario.

La mayoría de plataformas presidenciales incluye a más prepostulantes hombres que mujeres. Solo Juntos por el Perú tiene a dos precandidatas en su plancha presidencial.

