La exministra Flor Pablo Medina señaló que no se debe considerar que el Partido Morado, así como el grupo representativo en el Congreso, avale al Gobierno por haber coincidido en ciertos temas polémicos. Resaltó que los legisladores siguen cumpliendo su rol de fiscalización.

La precandidata a la primera vicepresidencia en la fórmula presidencial de Julio Guzmán respondió de esta manera a lo señalado por la parlamentaria Carolina Lizárraga, quien mencionó que la organización ha tenido un “innecesario acercamiento” al Ejecutivo.

“Coincidir no supone que uno está avalando. (...) El desempeño de nuestra bancada del Partido Morado es de las más serias y responsables. Efectivamente, en algunos casos se puede coincidir, pero eso no significa que se queda en segundo lugar el rol de supervisión y fiscalización que tiene el Congreso”, resaltó la extitular del Ministerio de Educación a RPP.

Pablo Medina sostuvo que no conoce a Lizárraga, pero saluda que lidere otra lista de precandidatura a la Presidencia. Mencionó que “hay cosas que internamente se tienen que trabajar” y agregó que los militantes serán los que decidan quiénes los representarán en las elecciones generales.

“El Partido Morado es uno y lo que estamos viviendo es que 3 listas se presentan a la democracia interna, que debiera ocurrir así en los partidos salir del esquema y costumbre de listas únicas", manifestó.

Flor Pablo sobre Martín Vizcarra: “No he recibido ninguna presión”

La precandidata vicepresidencial enfatizó en que mientras laboró en la titularidad del Ministerio de Educación el mandatario Martín Vizcarra no la presionó para algún proceso irregular, como los que se investigan por el caso Richard Swing.

“Sobre el tema de las denuncias creo que hay que investigar. Lo que yo puedo dar cuenta en el tiempo que he sido ministra, he visto a un presidente comprometido, siempre con una actitud de una lucha sincera contra la corrupción. No he recibido ninguna presión, indicación de hacer ningún proceso irregular ni nada que se le parezca”, resaltó la profesora.

Sin embargo, manifestó que el Ministerio Público debe seguir investigando y corroborar las declaraciones de los aspirantes a colaboración eficaz, quienes aseguran haber entregado coimas a Vizcarra Cornejo cuando era gobernador regional luego de haber sido favorecidos en la adjudicación de megaobras.

