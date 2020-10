Exfutbolista ‘Coyote’ Rivera es precandidato al Congreso por UPP

Julio ‘Coyote’ Rivera es precandidato al Congreso de la República por Unión por el Perú (UPP) para las elecciones de 2021, según un documento que hizo público el propio partido.

Rivera, quien fue volante de Sporting Cristal y la selección peruana de fútbol, buscará postular al Parlamento por Lima en los próximos comicios junto a la agrupación que generó polémica en las últimas semanas, debido a que varios de sus miembros hicieron coordinaciones políticas para promover la vacancia presidencial con el reo Humala Tasso desde el penal Ancón II.

Según la web del JNE Infogob, el exjugador está afiliado a UPP desde el pasado 30 de setiembre , la cual fue fecha límite para inscribirse en las elecciones internas para los comicios del 2021.

En la misma lista en la que aparece ‘Coyote' Rivera como precandidato al Congreso de la República, están Ricardo Belmont encabezando la lista de Lima, y Mario Vega Antonio, hermano del vocero de la bancada de UPP José Vega.

Este partido político es liderado por el etnocacerista Antauro Humala, quien cumple 19 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro, cometidos durante el Andahuaylazo.

Había anunciado su interés en postular al Parlamento

En una entrevista para el diario El Popular en setiembre último, Rivera ya había anunciado que tenía intenciones de postular al Legislativo para apoyar el deporte nacional y crear un ministerio que se enfoque únicamente en su evolución.

“Tengo proyectos buenos para que el Estado pueda invertir y que los chicos tengan la oportunidad de llegar a un equipo o a la selección. En el país hay buenos talentos y el Estado debe entrar a tallar para que tengan oportunidades”, aseguró el exfutbolista.

Además, habló sobre personajes vinculados al deporte y que fueron legisladores. “No lo tengo pensado, pero espero que por lo menos un exfutbolista llegue al Parlamento. Siempre hubo exvoleibolistas que estuvieron y no hicieron un buen trabajo. No solo he jugado fútbol, sino que he sido militar y soy una persona preparada”.

