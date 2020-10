Virgilio Acuña lanzó su precandidatura a la presidencia del Perú con Vamos Perú, sin embargo, la postulación del excongresista estaría en riesgo debido que, hasta el momento, no figura como militante de dicho partido en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

De acuerdo a la ley que establece normas transitorias para las elecciones generales de abril del 2021, aprobada por el Congreso, el 30 de setiembre venció el plazo para que los partidos afiliados en el ROP realicen las inscripciones de sus militantes y dirigencias con mandatos vencidos y así participen en los próximos comicios. En ese sentido, aquel candidato que aspire postular a la presidencia no podrá hacerlo si no es miembro formal de alguna agrupación política.

“Un candidato que no tiene afiliación partidaria no puede postular para la presidencia porque la ley exige que para participar en las elecciones internas tienes que estar afiliado al partido”, ratificó José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral y Democracia, en diálogo con La República.

En efecto, el ROP indica que Virgilio Acuña Peralta no cuenta con una afiliación en Vamos Perú. De hecho, en el mencionado registro a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo aparece que Acuña ya no es partidario de Primero Lambayeque, Solidaridad Nacional y de Alianza Para el Progreso.

Acuña admitió a esta redacción que su proceso de inscripción y la de otros 400 militantes del Frente Patriótico continúa en proceso. “Espero que en uno, dos o tres días salga mi afiliación. La inscripción se hizo dentro de los plazos que la ley establece. Espero que pronto pueda salir como militante de Vamos Perú . No hay ninguna razón para que no acepten mi inscripción porque he cumplido con todas las normas que la ley establece”, exclamó.

Para José Tello, especialista en temas electorales, si bien la falta de inscripción en un partido político impide a un postulante tentar llegar a Palacio de Gobierno, sí existe la posibilidad de ser candidato al Congreso o al Parlamento Andino como designado.

Este sábado 31 de octubre vence el plazo para que las agrupaciones políticas presenten ante la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) la lista de los precandidatos que serán sometidos a las elecciones internas con miras al proceso general de abril del próximo año. Si hasta esa fecha Virgilio Acuña continua fuera del registro del ROP, quedará frustrada su ambición presidencial.

Virgilio Acuña: arma plancha presidencial con una youtuber y un abogado

Pese a la falta de inscripción, Virgilio Acuña adelantó que viene componiendo la fórmula presidencial. Para ello, convocó al abogado arequipeño Alan Guillén para que pueda ocupar la segunda vicepresidencia, mientras que para la primera vicepresidencia apuntó que está en la búsqueda de una mujer joven, menor de 40 años, “que ojalá fuere gamer o youtuber”, acotó.

“Nuestro interés es llevar a la vicepresidencia a gente joven, no a gente reciclada que fueron exfuncionarios públicos, exmilitares, esos viejos que no resolvieron nada cuando fueron autoridades. La propuesta del Frente Patriótico y Vamos Perú es gente joven para administrar el país”, puntualizó.

Asimismo, resaltó que de llegar a ser gobierno tendrá “más alternativas” para liberar a Antauro Humala, quien purga prisión por homicidio calificado y secuestro. “La búsqueda de un partido propio la iniciamos con Antauro hace un año, por tanto, he conversado con varias organizaciones políticas de las cuales Antauro ha estado enterado”, admitió.

